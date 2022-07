Pessamit a désormais son comptoir alimentaire

Le projet, qui a été mis en branle en 2016, a été inauguré le 17 juin dernier. Le nouveau comptoir Teshipitakan vient déjà en aide à une douzaine de ménages.

Les responsables de la banque alimentaire comptent venir en aide à encore plus de membres de la communauté, en raison de l'inflation et la hausse des prix des aliments qui touchent durement les familles.

Le directeur du secteur éducation, culture et sport au Conseil des Innus de Pessamit, Yan Riverin, croit qu’il est important pour une communauté d’avoir son propre comptoir alimentaire, notamment pour offrir une aide alimentaire aux personnes dans le besoin, mais aussi pour les orienter vers d’autres ressources.

Chargement de l’image Yan Riverin était présent à l'inauguration du comptoir alimentaire le 17 juin dernier. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Ça peut contrer la pauvreté, mais ça peut aussi enlever un stress et de l'anxiété, pour les familles et les familles monoparentales, d’avoir un coup de main comme on le donne ici. Si ça enlève le stress, c’est déjà un gros pas vers l’avant , espère le directeur du secteur éducation, culture et sport.

Yan Riverin mentionne que c’est la première banque alimentaire dans la communauté et que même si ce service n’existait pas avant, l’entraide est bien présente à Pessamit.

Les gens s'arrangeaient probablement par eux-mêmes. C’est sûr que les liens familiaux sont très présents et tissés serrés ici. Mais je pense qu’avec l’ajout du comptoir, ça va amener un plus , croit Yan Riverin.

Chargement de l’image Le comptoir alimentaire se situe au 9 rue Mitesh à Pessamit. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Dans les prochaines semaines, des ateliers de cuisine seront offerts au nouveau comptoir alimentaire.