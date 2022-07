Possible prolifération d’algues bleu-vert dans le lac Ramsey à Sudbury

Santé publique Sudbury et districts enquête sur une floraison possible d'algues bleu-vert à la plage Moonlight du lac Ramsey à Sudbury.

Dans un communiqué, le bureau de santé dit avoir installé des panneaux pour aviser le public de ne pas se baigner, de ne pas boire l’eau et de ne pas laisser les animaux de compagnie aller dans l’eau.

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs analyse des échantillons d’eau afin de confirmer la présence d’algues bleu-vert.

Selon le bureau de santé, les floraisons d’algues bleu-vert ont l’aspect d’une soupe aux pois, dégagent une odeur nauséabonde et peuvent produire des toxines.

Les toxines peuvent irriter la peau et, en cas d’ingestion, causer de la diarrhée et des vomissements. Si une personne en ingère de grandes quantités, elle risque de subir des dommages au foie et au système nerveux , souligne-t-on dans le communiqué de presse.

Comme les floraisons ne sont pas fixées à un objet solide, elles peuvent se déplacer sous l’effet du vent et de l’eau, indique le bureau de santé.

Les personnes qui vivent près des lacs et des rivières devraient surveiller la présence de floraisons dans leur secteur, selon l’organisme.