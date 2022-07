Une baleine noire empêtrée entre Miscou et les Îles-de-la-Madeleine

Pêches et Océans cherche à retracer une baleine noire de l'Atlantique Nord, qui a été vue empêtrée le 30 juin dernier entre l'île Miscou au Nouveau-Brunswick et les Îles-de-la-Madeleine au Québec.

La baleine EG 1403, qu'on a surnommée « Meridian », est un mâle de 38 ans. Il avait auparavant été aperçu au large des côtes du Massachusetts le 11 février.

Si le ministère parvient à la revoir, une intervention est prévue. Les partenaires de Pêches et Océans pour ce genre d'opération sont en attente apprend-on dans un communiqué.

Si l’on aperçoit la baleine à nouveau et que les conditions météorologiques et l’état de la mer le permettent, des efforts pourraient être déployés dans les prochains jours pour tenter de la désempêtrer , indique le MPO.

Il n'est pas possible pour le moment de déterminer dans quel type d'engin la baleine est empêtrée. Il sera possible de le savoir une fois l'engin de pêche retiré et examiné.

C'est le deuxième empêtrement d'une baleine noire de l'Atlantique Nord cette année au Canada. Le MPO continue de surveiller « Sundog », une femelle de 14 ans aperçue entremêlée dans des cordages le 19 mai à l'est de Gaspé.