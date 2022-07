« On n’exclut pas de fermer l’entreprise », affirme François Legault sur la Fonderie Horne

Questionné sur le dossier en marge de la présentation de nouveaux candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ), M. Legault n'a pas pris de détours.

« Ce qui est le plus important, c’est la santé et la sécurité des citoyens. Donc, soyons très clairs, s’il n’y a pas de plan déposé par l'entreprise pour diminuer les émissions à un niveau qui est sécuritaire pour la population, on n'exclut pas effectivement de fermer l’entreprise. » — Une citation de François Legault

La Fonderie Horne travaille présentement sur le projet VELOX, une nouvelle technologie qui permettrait de diminuer les émissions de 10 à 40 %.

Les discussions se poursuivent également en vue du renouvellement de l’attestation d’assainissement de l’entreprise. L’attestation présentement en vigueur permet à Glencore d’émettre jusqu’à 33 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale.

L’Ordre des chimistes préoccupé

De son côté, l’Ordre des chimistes du Québec se dit préoccupé par la gestion du dossier de la contamination de l’air par l’arsenic à Rouyn-Noranda.

Le retrait de Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, du comité de suivi de l'étude de biosurveillance menée en 2018 est aussi une source de préoccupation.

Cette étude a identifié une exposition 3,7 fois plus élevée à l’arsenic chez les jeunes enfants du quartier Notre-Dame, situé tout près de l'usine, comparativement à des enfants non exposés à une pollution de source industrielle semblable.

« On s’entend que c’est un cancérigène connu, donc, c’est certain qu’on se sent interpellés à ce niveau-là. On est interpellés aussi sur toute la procédure qui a été suivie, que ce soit au niveau de l'échantillonnage, l’analyse, l’interprétation des résultats, etc. Nous, on voudrait s’assurer que des chimistes compétents ont fait partie de ce groupe », indique le président de l'Ordre, Michel Alsayegh.

Une visite attendue

Le directeur national de la santé publique, Dr Luc Boileau, visite Rouyn-Noranda dès aujourd’hui (mardi). Il rencontrera le comité de biosurveillance en soirée, puis les représentants des médias mercredi matin.