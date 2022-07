Les campements du parc Meagher seront démantelés

La Municipalité régionale d'Halifax ferme le parc Meagher et demandent aux sans-abris de se déplacer dans des lieux où les campements sont autorisés.

La ville a émis une déclaration disant que les conditions de santé et de sécurité dans le parc n'ont cessé de se dégrader .

Halifax a récemment désigné quatre parcs ou espaces verts comme emplacement extérieur où il est permis de camper:

l’espace vert de la rue Barrington entre la rue Cornwallis et la rue North à Halifax;

le parc Lower Flinn à Halifax;

le parc Green Road à Dartmouth;

l’espace vert de la rue Geary à Dartmouth.

Chargement de l’image Cette carte montre les zones de camping désignées pour les personnes en situation d'itinérance. Photo : Gracieuseté : Municipalité Régionale d'Halifax

Ces sites sont jugés plus sécuritaires par la Municipalité régionale. Ils sont équipés de toilettes portables et de poubelles. La municipalité veut aussi y ajouter un accès à de l'eau potable, des boîtes de stockage et des boîtes à aiguilles.

La déclaration assure aussi que bon nombre de ceux qui s'étaient réfugiés à Meagher Park ont accepté un logement de fournisseurs de services travaillant pour le compte de la province de la Nouvelle-Écosse .

Du personnel municipal s’est rendu au parc Meagher aujourd'hui pour informer les gens qui y vivent que le parc est maintenant fermé. Les employés municipaux ont aussi informé les sans-abri des ressources disponibles pour trouver un autre endroit où vivre.

La déclaration soutient que la priorité de la municipalité a été, et continue d'être, de traiter les personnes en situation d'itinérance avec dignité et de continuer à trouver des moyens de leur fournir un soutien dans les limites de la capacité et de la portée de notre organisation .