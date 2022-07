Quoi savoir avant d’aller au Festival d’été de Québec

Le 54e Festival d’été de Québec commence mercredi et plusieurs nouveautés attendent les festivaliers. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir pour s’y préparer.

Au parc de la Francophonie, il y a aura désormais deux scènes côte à côte. Les scènes Loto-Québec et Sirius XM diffuseront donc de la musique en continu et ouvriront à 17h la semaine et à 16h la fin de semaine.

Il n'y a plus de copié-collé au Festival d'été de Québec. Il y a certaines années où on revenait avec les mêmes scènes, à peu près, avec la même offre. [...] Il faut refaire mieux ce qu'on faisait et il faut aussi réinventer certains aspects , explique Mme Hudon.

Pour y accéder, les organisateurs demandent aux visiteurs de se présenter à une zone d’attente située au coin des rues d’Artigny et Jacques-Parizeau.

Cette année, la scène gratuite Hydro-Québec se situera devant l’Assemblée-Nationale. Elle était auparavant à la place d’Youville.

Accessible depuis l’entrée des Arches sur la rue Honoré-Mercier, cette scène offrira des concerts gratuitement ainsi que des prestations pour les plus jeunes, en matinée pendant les fins de semaine.

Enfin, la scène Bell des Plaines d’Abraham sera accessible depuis la Croix du Sacrifice ou par le Cap-Blanc. Le Manège militaire des Voltigeurs de Québec servira, pour sa part, à accueillir les Extras FEQ, des spectacles qui débuteront à 21h30.

Rues fermées et objets interdits

Des rues seront fermées pendant la tenue du FEQ. C'est le cas notamment de la rue Honoré-Mercier qui ne sera pas accessible à la circulation automobile de 16h30 à minuit en semaine et dès 10h les samedis et dimanches.

La Grande Allée sera fermée, entre la rue de la Chevrotière et la rue d’Auteuil, à partir de 18h la semaine et à midi la fin de semaine.

Pour ce qui est des objets interdits, on y retrouve notamment les contenants de verre et métalliques, l’alcool, le cannabis et ses produits dérivés, les canettes, les chaises portatives et les parapluies.

Les organisateurs recommandent également de laisser les poussettes aux vestiaires. Elles sont carrément interdites lors des spectacles de Sum 41 et de Rage Against the Machine.

Aucune mesure sanitaire n’est prévue par les organisateurs. La santé publique ne leur a pas recommandé d’instaurer des mesures pour contrer la COVID-19.

Des navettes du Réseau des transports de la Capitale (RTC) seront aussi disponibles aux visiteurs, pendant la durée du festival.

Avec les informations d'Alexane Drolet