Adib Alkhalidey sera des quatre galas de Juste pour rire

L’artiste de 34 ans se greffe ainsi aux galas qui seront pilotés par Pierre-Yves Roy-Desmarais le 20 juillet; par Phil Roy et Roxane Bruneau le 21 juillet; par Richardson Zéphir et Eddy King le 22 juillet, ainsi que par Rosalie Vaillancourt le 23 juillet.

Le Groupe Juste pour rire a également dévoilé les noms de plusieurs autres humoristes qui s’ajouteront à la programmation déjà très riche du festival. On pourra notamment compter sur la présence de David Beaucage et de La Famille Ouellette au gala du 20 juillet; de Mathieu Dufour et Simon Delisle à celui du 21 juillet; de Kevin Raphaël et Daniel Tirado à celui du 22 juillet, ainsi que de Coco Béliveau et des Pic-Bois au gala du 23 juillet.

Le Festival Juste pour rire et son pendant anglophone se tiendront du 13 au 31 juillet à Montréal, autant en salle qu’à l’extérieur. Adib Alkhalidey a débuté le rodage de Québécois Tabarnak au mois de mars au Gesù à Montréal et visitera plusieurs villes du Québec dans les prochains mois  (Nouvelle fenêtre) . Des dates supplémentaires montréalaises ont été ajoutées à la Place des Arts, le 16 juillet et le 21 octobre, et au Gesù, du 8 au 10 septembre ainsi que les 7 et 8 octobre.