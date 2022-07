Toronto doit déjà revoir son budget à la hausse pour la Coupe du monde 2026

La ville de Toronto prévoit déjà une augmentation de 3,4 % de la facture qui était estimée à 290 M$ en avril 2022. Elle serait de 300 M$ désormais, est-il écrit dans un rapport produit le 27 juin visant à fournir une mise à jour sur l’estimation des coûts et l’état des négociations avec la province et le fédéral, entre autres.

Le directeur général de la ville de Toronto explique cette augmentation par la récente escalade des taux d'inflation.

Il est précisé dans le rapport que conformément à la Politique fédérale concernant l’accueil de manifestations sportives internationales, les gouvernements de l'Ontario et du Canada devraient couvrir deux tiers de la facture, soit un total approximatif de 184 M$.

Les coûts pour la ville de Toronto, sans compter les revenus tirés des droits et des partenariats commerciaux, entre autres, devraient s'élever à 77,1 M$ en investissement. À cette somme, s'ajouteraient des coûts de 24 M$ en services municipaux.

Rappelons que 10 matchs auront lieu au Canada lors de la Coupe du monde 2026 organisée conjointement avec les États-Unis et le Mexique. Cette dizaine de matchs sera répartie entre Toronto et Vancouver, mais on ignore toujours combien de matchs auront lieu dans la Ville Reine. Toronto voulait en accueillir cinq.