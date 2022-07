Montréal envisage de réclamer à Québec les taxes municipales des lieux de culte

Montréal héberge plus de 900 lieux de cultes et immeubles religieux, ce qui représente un manque à gagner considérable en matière de revenus pour l'agglomération, surtout dans un contexte d'incertitude économique et d'inflation. La taxation foncière demeure la principale source de revenus de la Ville.

Mais l'article 204 de la loi provinciale sur la fiscalité municipale exempte les lieux de cultes et toute autre infrastructure religieuse de payer des impôts fonciers.

C'est pourquoi la Commission croit que cette part d'impôts fonciers non perçue devrait être remboursée par la province.

« Considérant que la décision vient du gouvernement du Québec et qu'elle totalise plus de 180 millions de dollars pour les municipalités. Je considère qu'il est extrêmement pertinent de réclamer une compensation pour la décision de Québec. » — Une citation de Pierre Lessard-Blais, président de la Commission

Le président de la Commission et maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, M. Lessard-Blais, demande à Québec de combler des pertes de revenus estimées à plus de 30 millions de dollars en 2022.

Selon lui, cette exemption gouvernementale est contraire aux principes de laïcité de l'État et à toutes les décisions récemment prises par le gouvernement de François Legault sur le sujet.

L'exemption foncière octroyée aux institutions religieuses remonte au 18e siècle, alors que celles-ci offraient de nombreux services sociaux à la population. La mission des lieux de culte a changé, mais l'exemption demeure encore à ce jour.

Et malgré l'adoption de la loi 21 sur la laïcité de l'État, déposée en 2019 par Simon Jolin-Barrette, aucune remise en question de l’article 204 de la loi sur la fiscalité municipale n’a été évoquée. Québec compense pourtant les municipalités pour les taxes non perçues des écoles, des universités ou des hôpitaux.

Pierre Lessard-Blais, mairie de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La recommandation de la Commission ne fait toutefois pas l'affaire de l'opposition de la Ville de Montréal. Elle a notamment été critiquée par le maire de Saint-Laurent, membre du parti Ensemble Montréal, Alan de Sousa, qui considère qu'une simple demande de compensation, en vertu de l'exemption, pour une recherche de revenus est trop facile .

« Ça ne rend pas justice à la valeur des institutions dans notre société. C'est purement de l'exercice comptable. » — Une citation de Alan de Sousa, porte-parole de l'opposition en matière de finances à la Ville de Montréal

Il ne s'agit que d'une recommandation, a rappelé le président de la Commission, qui ne conteste pas l'exemption de taxes pour les lieux de culte, mais demande au gouvernement un remboursement de ces montants, au même titre que les écoles et établissements de santé.

La Commission a notamment fait valoir son Plan stratégique Montréal 2030 et souligné l'importance de trouver un équilibre juste, équitable et inclusif entre le maintien des infrastructures, les services à la population et les impératifs liés à l'accélération du virage écologique .

Contacté par Radio-Canada, le Bureau de l'archevêque de Montréal a indiqué qu'il ne commentera pas le dossier avant qu'une décision ne soit prise. Québec n'a pas encore réagi à cette recommandation.