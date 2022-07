Une autre promotion pour Hayley Wickenheiser chez les Maple Leafs

Wickenheiser, qui était jusqu'à tout récemment directrice du développement des joueurs, continuera à se concentrer sur ce département, ont précisé les Maple Leafs dans un communiqué.

La Saskatchewanaise de 43 ans avait rejoint l'organisation torontoise en tant qu'assistante au directeur du développement des joueurs, Stéphane Robidas, en août 2018. Elle a été nommée directrice du département en mai 2021 avant d'être promue une nouvelle fois ce mardi.

Ryan Hardy et Darryl Metcalf ont aussi été nommés directeurs généraux adjoints. Hardy sera responsable des opérations concernant les ligues mineures et Metcalf se spécialisera dans la recherche et le développement.

Brandon Pridham continuera d'être le bras droit du directeur général Kyle Dubas alors que Laurence Gilman servira de gouverneur et de vice-président des Marlies, le club-école des Maple Leafs dans la Ligue américaine.