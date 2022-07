Des fermetures d’urgences dans le sud-ouest du Manitoba qui ne surprennent pas

Des élus des municipalités de Souris-Glenwood et de Two Borders, dans le sud-ouest du Manitoba, se désolent de la récente décision de la région sanitaire de Prairie Mountain de réduire ou de suspendre quatre de ses services d’urgence .

La région sanitaire explique ces changements de services par la pénurie de personnel, des départs et des vacances d’employés.

Les modifications seront en vigueur jusqu’en août.

Le manque de médecin en cause

Le maire de la municipalité de Souris-Glenwood, Darryl Jackson, n’est pas surpris de la décision de la région sanitaire. Le service d’urgence de sa municipalité, située à environ 250 km au sud-ouest de Winnipeg, est temporairement fermé pour l’été les lundis et les mercredis.

Selon lui, le problème, c’est qu'il n’y a pas assez de médecins .

L’hôpital de sa municipalité a d'ailleurs perdu l’un de ses trois médecins à la fin juin.

« Si vous avez un effectif complet et que vous perdez un ou plusieurs médecins à la fois, ce n'est pas une situation idéale. » — Une citation de Darryl Jackson, maire de la municipalité de Souris-Glenwood

L'hôpital a embauché une infirmière praticienne. Cependant, les infirmières praticiennes ne sont pas autorisées à travailler seules dans un service d’urgence.

En raison de la situation, les habitants de la région risquent désormais de devoir conduire de 30 à 40 minutes jusqu’au centre le plus proche, à Brandon.

M. Jackson souhaite, pour sa part, remédier au problème : la municipalité a mis sur pied un comité de recrutement afin d’embaucher un nouveau médecin. Le comité envisage d’organiser une collecte de fonds et d’offrir une formule attrayante afin d’inciter un médecin à venir s’installer dans leur communauté.

Il faut trouver une solution durable au manque de médecins en région rurale, explique M. Jackson. Ce dernier est d'avis que le recrutement à l’étranger a ses limites.

Dans la plupart des cas, [les médecins qui viennent de l’étranger] ne s'enracinent pas dans les petites communautés. Il y a très souvent un facteur d'appartenance ethnique, un facteur religieux. Les enfants arrivent à l'âge scolaire et ils veulent qu'ils fréquentent certaines écoles, par exemple. C'est quelque chose que les petites villes, notamment Souris, ne peuvent pas leur offrir.

Il croit pour sa part que la solution est que plus de personnes de la région étudient la médecine et aient en tête de revenir travailler dans de plus petites communautés.

Une situation qui doit changer

La préfète de la municipalité de Two Borders, Debbie McMechan, s’attriste également de la fermeture temporaire du service d’urgence de sa région, soit celui de l’hôpital Melita.

Chargement de l’image La préfète de la municipalité rurale de Two Borders, Debbie McMechan, se dit habituée des fermetures dans les services d'urgence et souhaite voir du changement. Photo : Gracieuseté de Debbie McMechan

C’est triste que ce soit devenu, en quelque sorte, un événement courant dans le sud-ouest , se désole-t-elle. Nous l'avons beaucoup vécu ici.

La décision de la région sanitaire est crève-cœur, mais nécessaire, selon elle.

« Je pense que les gens de la région sanitaire de Prairie Mountain n'ont pas pris cette décision de fermeture estivale sur un coup de tête. [...] À mon avis, ils n'avaient pas le choix. » — Une citation de Debbie McMechan, préfète de la municipalité de Two Borders

Selon Mme McMechan, les membres du personnel des foyers de soins de la municipalité ont eu des incitatifs pour aller vers d'autres hôpitaux, ce qui entraîne désormais la fermeture estivale des services d'urgence du Centre de santé de Melita.

Elle garde toutefois espoir que la situation s’améliorera dans le futur, puisque l’accès aux soins en régions rurales est nécessaire, soutient-elle.

Je pense que pour que les hôpitaux des Prairies fonctionnent efficacement, nous devons maintenir de bons soins de santé [...] dans les régions rurales, car autrement nous submergerons les grands centres.

Avec les informations de Nathan Liewicki