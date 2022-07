Repêchage de la LHJMQ: le Drakkar ajoute à son offensive

Justin Poirier, un attaquant issu des Grenadiers de Châteauguay, a été sélectionné avec le quatrième choix. L’équipe a ensuite repêché Julien Lanthier, un défenseur, avec le dixième choix. C’est deux joueurs qu’on avait ciblés pour des besoins précis , affirme le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux.

À l’attaque

Ce qui plaît à l'équipe dans ces deux joueurs? L’offensive , répond Pierre Rioux, sans hésiter une seconde. Justin Poirier, sa qualité première, c’est son lancer , explique-t-il. C’est un gars qui va jouer sur l’avantage numérique . L’attaquant a fini sa dernière saison au sixième rang des meilleurs pointeurs de la ligue M18 AAA du Québec, avec 33 buts et 49 points en 37 parties.

En ce qui a trait au défenseur Julien Lanthier, Ce n'est peut-être pas le gars le plus spectaculaire, mais il est tellement efficace , s’impressionne le directeur général du Drakkar. Justin Poirier, le nouveau venu à l’attaque, abonde en ce sens. Lanthier, c’est le type de défenseur qu’on recherche: un joueur qui peut jouer dans les deux sens, vraiment fiable et en lequel on peut avoir confiance dans tous les aspects du jeu .

De grands espoirs

Je suis extrêmement fier , s’enthousiasme Justin Poirier. Je pense que dans le cas du Drakkar, ça sera encore une organisation très jeune l'année prochaine. Ça pourrait permettre à l’équipe dans deux ou trois ans d’espérer pour les grands honneurs .

Chargement de l’image Pierre Rioux, directeur général du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La saison 2020-2021 du Drakkar a été difficile, elle. L’équipe a fini à la 16e place sur 18 au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, se taillant de justesse une place en séries éliminatoires. On a quand même eu un début de saison assez lent , a reconnu lors de son bilan de saison le directeur général Pierre Rioux. Ça augure bien pour l’avenir , assure-t-il.

Le repêchage se poursuit mardi. Le Drakkar y sélectionnera ses 12 prochains choix, de la deuxième à la cinquième ronde.