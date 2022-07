Ménages sans logement : la situation est meilleure que l’année dernière selon la mairesse Beaudin

Il faut éviter de faire trop de comparaisons, mais quand même, l’année dernière à la fin du mois de juillet on était encore à 40 ménages , mentionne la mairesse.

On a bon espoir que la manière dont on s’est coordonnés et dont on a offert les services cette année nous aide à répondre plus facilement aux besoins , ajoute-t-elle.

Selon la mairesse, cette année, les personnes qui ne trouvent pas de logement entrent en contact avec l’office municipal d’habitation de Sherbrooke pour obtenir de l’accompagnement.

On a réussi à régler 75 dossiers , explique la mairesse. Toutefois, si les solutions manquent, la Ville offre un hébergement pour un certain temps.

Des défis à relever

Un des gros défis qu’on a cette année, ça peut avoir l’air d’être quelque chose d’accessoire, mais c’est vraiment important, c’est la situation des animaux de compagnie , croit la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Selon elle, des citoyens doivent faire le choix difficile de se séparer de leurs animaux de compagnie pour avoir un logement.

La mairesse reconnaît aussi que certaines situations particulières compliquent la recherche de logement, citant notamment le cas d’une personne en fauteuil roulant, cherchant un logement accessible. Les situations particulières comme celle-là ça vient augmenter les risques de se retrouver sans logement.

« Ce n'est pas un choix d’avoir un logement, c’est une nécessité, c’est un droit. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.