Métabetchouan : les élus et les citoyens somment le MTQ d’agir

Réuni en séance publique lundi soir, le conseil municipal de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a adopté une résolution pour exiger que le ministère des Transports du Québec (MTQ) apporte des améliorations à l’intersection de la route 169 et du 2 e Rang Ouest, où un accident a coûté la vie à la petite Larissa Pérusse la semaine dernière .

La fillette de 10 ans était dans une voiture avec sa famille quand le véhicule et un autre ont été embouti par un véhicule utilitaire sport. Cet endroit est reconnu depuis des années pour être le théâtre de tragédies et les citoyens de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix en ont assez. D’ailleurs, selon les informations rapportées par le journal Le Quotidien, plusieurs d’entre eux se sont déplacés à la séance du conseil lundi. Une pétition de plus de 6 500 noms a été déposée.

Le père de Larissa, Alexandre Pérusse, a pris la parole lors de la rencontre pour demander d'abaisser la limite de vitesse à cet endroit. Le maire André Fortin a promis d'intensifier la pression sur le MTQ . Une rencontre est déjà prévue entre la Ville et le ministère la semaine prochaine.

M. Fortin a déjà fait savoir qu’il espérait l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection où le drame s’est produit.

Plus de détails à venir