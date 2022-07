Une douzaine de nouveaux logements adaptés et abordables à Magog 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution pour conclure une entente avec la Société d’habitation du Québec et l’Office d’habitation de Magog en vertu du programme de supplément au loyer. Cette entente permettra d’aider les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera proportionnelle à leur revenu , a expliqué le conseiller municipal du district 2 Bertrand Bilodeau lors de la séance du conseil de lundi soir.

La Ville de Magog déboursera 10 % de la subvention accordée dans le cadre de l'entente. Les logements seront situés dans le secteur des rues Principale Est et Nicolas-Viel, a précisé la mairesse de Magog Nathalie Pelletier.

Il y a actuellement trois unités de complétées, et il y en aura douze au total qui seront terminées sous peu. Ça répond à un besoin. Ces gens-là ont un beau milieu de vie et ça donne du répit aux familles qui sentent que leur proche est en sécurité et plus autonomes , a-t-elle souligné.

Han-Logement compte de nombreux projets en Estrie, dont plusieurs à Sherbrooke et à Magog.