Un incendie ravage une quincaillerie et quatre logements à Palmarolle

L’incendie a débuté aux environs de 17 h, dans la Quincaillerie Timber Mart, selon les pompiers. Le feu se serait ensuite propagé vers l’immeuble à côté, qui abritait autrefois l’épicerie Marion.

Vers 20 h 30, l'incendie était maîtrisé, selon le directeur du service incendie de Palmarolle, Réal Asselin. C’est sous contrôle, il y a deux bâtiments qu’on a perdus. Là on a protégé les deux autres, a-t-il dit. Ça va être long, mais facile à contrôler.

M. Asselin assure que personne n’a été blessé.

Les familles qui résidaient dans les quatre logements se retrouvent sans foyer.

Plus tard dans la soirée, les pompiers ont dû commencer à pomper l’eau de la rivière Dagenais et l’apporter dans des bassins avec des camions-citernes, car on avait épuisé les réserves d’eau du réseau d’aqueduc.

Selon M. Asselin, on aurait arrosé environ 100 000 gallons d’eau sur l’incendie. Il estime que les pompiers devront travailler une bonne partie de la nuit avant d'éteindre le feu complètement.

Le bâtiment de la quincaillerie a commencé à s'effondrer, puis Réal Asselin a demandé une pelle mécanique pour affaisser le reste de la structure, ce qui facilite l’opération pour maîtriser l’incendie.

On ne connaît pas encore la cause de l’incendie.

La route a été bloquée à l’entrée de Palmarolle durant quelques heures afin de donner la priorité aux pompiers. La circulation s’effectue maintenant en alternance.

Plus de détails suivront.