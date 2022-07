La résistance ukrainienne face à la Russie racontée dans un documentaire

Le réalisateur ukrainien Artem Litvinenko commencera sous peu à tourner le documentaire Against All Odds, un film qui analysera la résistance militaire ukrainienne face à l'envahisseur russe lors du premier mois du conflit, qui a commencé le 24 février.

Le projet est soutenu par une nouvelle association, The Organization of Ukrainian Producers (OUP), qui réunit sept producteurs et productrices. Ce groupe compte produire cinq autres documentaires et un film de fiction relatant les conséquences de l’invasion russe.

Against All Odds, qui sera distribué cet automne, se penchera sur les moyens que l’Ukraine a mis en œuvre afin de contrecarrer sur le terrain la guerre éclair menée par une des armées les plus puissantes au monde.

Beaucoup de gens ont déjà oublié les premiers jours de la guerre, quand on prédisait que l’Ukraine rendrait les armes après 72 heures , a indiqué en entrevue au site Deadline le cofondateur de l’OUP, Igor Storchak.

Pourquoi se sont-ils trompés? Comment l'Ukraine a-t-elle survécu? Les experts ont-ils surestimé l'armée russe ou sous-estimé l'Ukraine? Nous ne connaissons pas encore les réponses à ces questions, mais nous sommes impatients de les découvrir , a-t-il ajouté.

Le documentaire donnera la parole à des leaders militaires d’Ukraine ainsi qu’à trois spécialistes de réputation internationale: Ben Hodges, un ancien lieutenant général américain; Philip Jones, qui a été officier de la Marine royale britannique et Andrzej Fałkowski, un ex-représentant polonais à l’OTAN et à l’Union européenne.

Le réalisateur Artem Litvinenko, surtout connu pour sa série policière The Sniffler qui a été diffusée sur Netflix entre 2017 et 2021, enrichira son film d’images générées par ordinateur afin de montrer une vue d’ensemble claire et approfondie du conflit.

Combien d’armes russes ont été détruites? Quelle était l'ampleur de la destruction et de la terreur visant des cibles civiles? , s’est-il demandé en entrevue à Deadline.