Près de la moitié des billets du Festival fransaskois sont écoulés

Près de 150 billets avaient déjà trouvé preneurs en date du 3 juillet. Le CCF explique qu’il y a une fébrilité chez les francophones. Ils ont hâte de se retrouver en personne au festival, qui a lieu en présentiel cette année.

Le CCF espère voir une hausse des ventes de billets cette semaine, alors que l’événement approche à grands pas et que 350 billets sont disponibles en tout.

Responsable des communications au Conseil culturel fransaskois, Shannon Lacroix a bon espoir que les gens seront au rendez-vous, du 8 au 10 juillet. Elle estime que la COVID-19 a changé les habitudes des participants pour ce genre de festival.

On a nos habitués dans la communauté et on ouvre la communauté aux autres. Ça va être quelque chose qui va se passer sur le vif pendant la fin de semaine , indique-t-elle.

Elle dit aussi noter une bonne progression de la vente des billets, en raison du rabais de 15 % offert par le CCF pour ceux qui achètent leur billet en ligne. Comme dans le passé, les festivaliers pourront se procurer également les billets sur place à Pike Lake.

Un forfait jeunesse offert par l’Association Jeunesse Fransaskoise

L’Association Jeunesse Fransaskoise souhaite quant à elle réduire les barrières financières qui pourraient empêcher certains jeunes de participer au festival.

L'entrée sera gratuite pour les enfants de 13 ans et moins. L' AJF a aussi offert cette entrée gratuite aux jeunes de 14 à 18 ans. L'association permettra aux jeunes de 19 à 25 ans d'obtenir des billets à un prix réduit de 25 $.

Selon le directeur général de l ’AJF , Julien Gaudet, l’essentiel est que les jeunes consomment la culture fransaskoise .

Il entend initier les jeunes à une vie en français. Ils doivent voir que les gens vivent dans la langue et que ce n'est pas juste une langue parlée à l’école.

Si on peut changer la vie d’un jeune, ça en vaut la peine, dit-il. Pour nous ce n’est pas une question de chiffres, mais d'environnement qui est créé. Ces jeunes-là vont devenir des ambassadeurs pour des années à venir.

Des Fransaskois impatients de participer

Certains Fransaskois ayant déjà obtenu leur billet se montrent impatients de participer au festival, après deux ans de pandémie. D'autres affirment qu’ils l'achèteront sur le site de l'événement. C'est le cas de Karlyne Séïde qui préfère acheter ses billets à la porte.

Toute la famille Séïde prendra part à ce rendez-vous fransaskois. Elle se dit heureuse de revoir le festival en présentiel.

Avec les informations de Katia St-Jean