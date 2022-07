La pourvoirie Club Odanak héberge des Autochtones sans logis

Ils y sont temporairement, le temps de trouver un logis.

La gérante du Club Odanak dit vouloir s’assurer que ces gens soient logés et nourris convenablement. On s’organise pour qu'ils soient confortables. C’est notre mission, affirme Katy Tremblay.

L’un de ceux qui séjournent à la pourvoirie attribue sa situation à une grosse épreuve, estimant s’en être rendu compte une fois arrivé sur place.

Le Centre d'amitié autochtone de La Tuque qui vient en aide à ces familles estime difficile de se loger à La Tuque. Des intervenantes du Centre se déplacent jusqu'à la pourvoirie pour accompagner ces personnes dans leurs démarches de recherche de logement.

La directrice générale fait état de discrimination qui exacerbe le problème de logement, notamment chez les autochtones.

« Juste trouver un logement, c’est compliqué. Être Autochtone et trouver un logement, c’est encore plus compliqué. Être Autochtone et avoir des enfants, c’est mission impossible. »