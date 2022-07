Une entreprise familiale de produits capillaires de Saint-Quentin gagne en popularité

Lors de la première vague de la COVID-19, la coiffeuse Stéphanie Bellavance s’est dit que tout allait bien aller et que la fermeture des services non essentiels ne durerait que deux semaines.

Les mesures sanitaires imposées par la santé publique à répétition depuis le premier cas du virus identifié dans la province ont vite amené une ombre au tableau.

On [avait] des économies. Ça fait 17 ans qu’on travaille. Mais au bout du 3e mois, les économies s’envolent , raconte Stéphanie Bellavance.

Après avoir même remis en question son désir de poursuivre son métier, elle a plutôt choisi de retrousser ses manches et d’investir toutes ses économie dans une nouvelle entreprise.

On se disait, si je ne suis pas essentielle en étant seulement une coiffeuse, hé bien, je vais me bâtir quelque chose de plus gros, peut-être. Quelque chose qui va me permettre de survivre, mettons qu’on aurait 22 autres vagues [de COVID-19] , blague-t-elle.

Depuis un an, Stéphanie Bellavance vend donc des extensions capillaires, qui sont fabriqué selon ses spécifications à partir de cheveux humains.

Stéphanie Bellavance, propriétaire de l’entreprise Bella Extensions. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Je ne l’aurais pas fait en temps normal. Premièrement, je n’aurais pas eu le temps d’élaborer mon projet [...] on ne fait pas ça du jour au lendemain. Ensuite de ça, j’aurais pas eu le guts de vraiment dire, OK, j’investis tout ce qui me reste au final , raconte Stéphanie Bellavance.

Le produit, de trois différentes longueurs, se vend entre 120 $ et 195 $.

Il connaît une popularité grandissante : en 14 mois, il est maintenant dans 15 salons distributeurs au Nouveau-Brunswick et du Québec.

On approche notre millième paquet vendu déjà , indique Stéphanie Bellavance. Ça grossit beaucoup plus vite qu’on l’espérait.

Des petits choux

Le projet d’affaires familial connaît une belle croissance et inclut maintenant un produit fabriqué par la fille de Stéphanie Bellavance, âgée de 8 ans.

Amy-Jade Bertin utilise une machine à coudre pour faire des choux qui sont vendus par le biais de Bella Extensions.

Amy-Jade Bertin tient une de ses créations dans ses mains. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Elle voulait son petit commerce à elle toutes en étant dans l’entreprise familiale , explique Stéphanie Bellavance.

« J’ai décidé de faire des choux. » — Une citation de Amy-Jade Bertin

Avec l’aide du conjoint et papa, le duo mère fille utilise les médias sociaux pour mousser ses produits.

Je ne sais pas encore quoi m’acheter avec tout cet argent-là, mais j’économise pour le truc mystérieux que j’aimerais m’acheter , lance la petite Amy-Jade Bertin en riant.

De son côté, Stéphanie Bellavance est catégorique : elle n’a aucun regret d’avoir lancé son entreprise en pleine pandémie.

D’après le reportage de Serge Bouchard