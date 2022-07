Au Yukon, la route de l’Alaska est rouverte, l’épicerie s’en vient

La dernière livraison de Wykes' Your Independent Grocer remonte à vendredi. Quelques heures plus tard, la nouvelle du glissement de terrain tombait et Mark Wykes, le propriétaire du supermarché, savait ce que cela signifiait.

Il a alerté son équipe : Nous allons être pris d'assaut demain , a-t-il prévenu. Et il avait vu juste : C’est ce qui se passe chaque fois qu’il y a une fermeture des routes que cela soit à cause des feux de forêt ou un glissement de terrain comme ce cas-ci.

Face aux rayons vides, il se veut rassurant. Pour lui, la situation n’est pas inédite, et pour les Yukonnais non plus. L’information se répand très vite en ville et tout le monde vient faire son épicerie, acheter ce dont ils pensent avoir besoin pour les prochains jours jusqu’à la réouverture de la route. Les gens ont acheté plus qu'à l'accoutumée , constate-t-il.

Les camions déroutés après la fermeture de la route ont dû faire le détour en empruntant la route 37 par Prince George soit près de 2400 km de plus. Comme ils ne sont autorisés à rouler que 12 heures par jour, ils arrivent seulement aujourd'hui à Whitehorse avec leur marchandise.

Le premier camion, qui transportait des denrées non périssables, est arrivé en fin de matinée lundi à Whitehorse. On devrait avoir refait le plein d’ici ce soir, demain matin affirme le propriétaire du magasin qui attend plusieurs autres livraisons dans les heures à venir.

Chargement de l’image Mark Wykes, le propriétaire de Wykes' Your Independent Grocer, estime que la situation devrait être réglée rapidement avec la réouverture de la route. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Il rappelle également qu’il ne faut pas surréagir dans ce genre de situation en achetant plus que nécessaire.

« Restez calme, vous n’allez pas mourir de faim. C’était un peu difficile hier, vous n’aurez peut-être pas exactement le produit que vous vouliez aujourd'hui, mais vous l’aurez demain. » — Une citation de Mark Wykes, propriétaire de Wykes' Your Independent Grocer

Des travaux pendant le week-end ont permis la réouverture de la route de l’Alaska lundi à 15 h grâce à une déviation, sur une seule voie, avec une circulation alternée et une voiture pilote.