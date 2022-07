Réduire les émissions de la fonderie sans nuire à l’entreprise, dit Éric Duhaime

Éric Duhaime n'a toutefois pas confirmé s'il imposerait le respect des normes provinciales de concentration d'arsenic dans l'air.

« Il ne faut pas sauter tout de suite aux conclusions et essayer de faire fuir une entreprise qui est là depuis toujours. Il y a toujours eu des petites particules d’arsenic dans l’air. Il faut chercher à savoir à partir de quoi c’est vraiment nocif. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Des mesures pour aider la Horne

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre du Québec, plus d’une cinquantaine de médecins rappelaient qu’à partir de 15 ng/m3, des effets neurocognitifs ont été décrits dans certaines études sur des enfants.

En 2021, la concentration d’arsenic moyenne s’élevait à 87 ng/m3, selon les données tirées des mesures effectuées à la station d'échantillonnage légal de la Fonderie Horne, établie à Rouyn-Noranda depuis 1927.

Le chef du Parti conservateur du Québec affirme également que des mesures doivent être prises pour aider la Fonderie Horne, propriété de Glencore, à réduire ses émissions, sans toutefois nuire aux activités économiques de l’entreprise.

Il faut voir ce que le gouvernement peut concrètement faire pour les aider, ce que la fonderie elle-même est prête à faire et à partir de quand ce n’est plus rentable , souligne Éric Duhaime.

La Ville demande une rencontre avec Legault

Pour sa part, le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, rencontrera le comité de biosurveillance mardi soir pour lui présenter l'étude de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur les risques de cancer du poumon associés à l'arsenic. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, participera à la réunion du comité.