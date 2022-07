Des capsules vidéo pour faire connaître les agriculteurs de la Vallée-de-l’Or

Ce projet entre dans le Plan de développement de la zone agricole (PDZA), qui vise à mettre en valeur la zone agricole de la MRCVO en favorisant le développement durable et la pérennité des activités agricoles.

« On veut mettre en valeur l’agriculture mais aussi les agriculteurs. Le but est de faire connaître l’agriculture d’ici et de montrer que c’est possible de faire de l’agriculture diversifiée en Abitibi-Témiscamingue », explique la coordonnatrice au Service de l’aménagement à la MRCVO et responsable du PDZA, Jacinthe Pothier.

« L’agriculture, c’est un métier de passion, c’est un métier qui permet de toucher à tout. Les agriculteurs sont des gens vraiment passionnés et très chaleureux. » — Une citation de Jacinthe Pothier, de la MRCVO

Les capsules seront présentées tout au long du mois de juillet sur la page Facebook de la MRC de la Vallée-de-l’Or.

- Avec les informations d'Athéna Couture