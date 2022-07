Interdiction de la barbe chez les agents de sécurité : des Sikhs s’insurgent

La World Sikh Organization [WSO, Organisation mondiale sikhe, traduction libre] demande à la Ville de Toronto de modifier cette règle, qu’elle qualifie de discriminatoire et qui fait partie des contrats de travail.

La règle interdisant les barbes a coûté leur emploi à une centaine de Sikhs, peut-on lire dans un communiqué de l'organisation publié lundi.

On y déclare que la Ville exige depuis janvier que les agents de sécurité, qui travaillent pour des sous-contractants comme GardaWorld, ASP Security et Star World, portent des masques N95 lorsqu'ils sont au travail dans des lieux de rassemblement.

Selon un courriel d'une entreprise de sécurité examiné par CBC News, on y indique que les poils du visage réduisent l'efficacité des masques N95.

Les agents de sécurité sikhs ont du mal à accepter cette règle.

Je me sens très humilié , a déclaré Birkawal Singh Anand, qui travaille pour ASP Security.

M. Anand dit qu'il a demandé un accommodement religieux lorsqu'il a été informé de cette exigence le mois dernier, mais qu'on lui a dit que cela signifierait être relégué à un poste inférieur dans l'entreprise, avec un salaire inférieur également. Il a dit qu'il devait choisir entre cela, trouver un autre emploi, être mis à pied ou raser sa barbe.

CBC News a contacté ASP Security et d'autres entreprises pour savoir comment elles appliquent la politique de la Ville.

Pour les dévots sikhs, le fait de ne pas se couper les cheveux est un principe important de leur foi, selon la WSO .

Balpreet Singh, un avocat de l'organisation, a déclaré que le règlement de la Ville de Toronto semble particulièrement discriminatoire parce que cette politique est mise en place alors que presque toutes les autres restrictions liées à la pandémie ont été abandonnées en Ontario – y compris la plupart des règles concernant les masques.

Ces agents de sécurité ont servi au plus fort de la pandémie sans ces règles, lorsque les choses allaient au plus mal , a déclaré Me Singh.

Mais maintenant que les vaccins sont très répandus et que les choses s'améliorent, on leur dit : "Non, vous ne pouvez pas servir ici parce que vous avez une barbe."

La Ville examine la situation

Un porte-parole de la Ville de Toronto a déclaré dans un courriel être au courant de la plainte de la WSO et a déclaré que tous les travailleurs concernés sont employés par des entrepreneurs et non par son propre service de sécurité corporative.

La Ville est en train d'examiner la question et de se renseigner auprès des entrepreneurs , indique le communiqué.

Me Singh, de la WSO , a déclaré que son organisation avait tenté de travailler avec les entrepreneurs au cours des derniers mois afin de proposer des solutions de rechange pour que les gardes sikhs restent au travail et en santé, mais que ces efforts n'ont donné lieu qu'à des platitudes .

Il ajoute que son organisation envisagera une action en justice si aucun changement n'intervient.