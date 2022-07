Un accès élargi aux 4e doses d’un vaccin contre la COVID-19, demande le NPD

La quatrième dose est actuellement disponible en Ontario pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les adultes autochtones et les résidents de maisons de retraite et de soins de longue durée, si trois mois se sont écoulés depuis la troisième dose.

Le chef intérimaire du NPD Peter Tabuns affirme que des détails sont nécessaires maintenant qu'un groupe fédéral d'experts en immunisation recommande les vaccins et que le Québec est allé de l'avant avec les quatrièmes doses pour tous les adultes.

Le NPD demande un accès facile et équitable aux vaccins, y compris dans les cliniques communautaires et dans les cabinets de médecins.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré la semaine dernière que le gouvernement avait discuté de son plan de quatrième dose avec le médecin en chef de la province et a promis que les détails seraient communiqués prochainement .

La semaine dernière, le Comité consultatif national de l'immunisation a recommandé des injections de rappel cet automne en prévision d'une vague possible d'infections au COVID-19.