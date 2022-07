Grippe aviaire : un autre élevage touché à Valcartier

Un second élevage de Saint-Gabriel-de-Valcartier est touché par la grippe aviaire et de l’aveu même du président des Éleveurs de volailles du Québec, Pierre-Luc Leblanc, les éleveurs sont sur un pied d’alerte.

Un texte de Louis-Simon Lapointe

La situation est critique. On a 85 bâtiments et une douzaine d’éleveurs à St-Gabriel-de-Valcartier à l’intérieur d’un rayon de 10 km , souligne Pierre-Luc Leblanc.

Il s’agit d’un deuxième cas déclaré en quelques jours seulement. Le 28 juin, un élevage de 4000 dindons était touché. Cette fois, c’est près de 10 000 volailles qui sont décédées.

Les éleveurs sont très inquiets de la situation et espèrent contrôler l’épidémie de grippe aviaire suite à des bonnes pratiques de biosécurité, mais l’insécurité est très grande en ce moment , indique le président des Éleveurs de volailles du Québec.

Pierre-Luc Leblanc constate que le virus est foudroyant.

« Pour le taux de mortalité, on s’approche du 100 %, c’est entre 90 et 95 %, c’est dévastateur pour ces belles fermes de la région de Valcartier. » — Une citation de Pierre-Luc Leblanc, président des Éleveurs de volailles du Québec

Les premiers symptômes de mortalité ont été remarqués en fin de journée vendredi et l’Agence canadienne d’inspection des aliments a confirmé le cas dimanche.

Le virus se propage

C’est très contagieux, le virus aurait pu voyager par les vents, car ils sont à 800 mètres de distance , ajoute le président des Éleveurs de volailles du Québec.

Le nouveau site touché compte quatre bâtiments et il y a de la mortalité dans l’un d'eux. Le sort des volailles dans les trois autres bâtiments est entre les mains de l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui est présente jour et nuit pour épauler les éleveurs.

L'abattage pour consommation était prévu jeudi.

Pierre-Luc Leblanc craint pour les prochains jours.