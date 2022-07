Maladie mains-pieds-bouche : « C’était cruel à regarder », témoigne une mère

C’est la première fois que cette mère de deux enfants vit une situation pareille. À la maison, ni elle, ni son conjoint ou son fils de cinq ans ne sont tombés malades. À la garderie, cependant, ce sont tous les enfants de la classe de son fils qui auraient développé des symptômes de cette maladie considérée comme bénigne.

Selon Santé Canada, l'infection, le plus fréquemment causée par le virus Coxsackie A16 de la famille des entérovirus, se propage de manière directe ou indirecte, que ce soit par le biais des sécrétions provenant du nez et de la gorge, de la salive et des selles d’une personne infectée, ou encore au contact de surfaces ou d’objets contaminés.

Les rougeurs pour la maladie mains-pieds-bouche apparaissent uniquement sur le dos de la main. Photo : Gracieuseté Stephanie Stokes

Dans la région du Grand Moncton, le virus semble se propager à la vitesse grand V, les témoignages de mères dont l’enfant a récemment contracté la maladie mains-pieds-bouche affluant sur les réseaux sociaux.

Étant donné qu’il s’agit d’une infection virale, il n’existe pas de médicaments pour la traiter. En général, les symptômes, qui incluent la fièvre, la perte d’appétit, le mal de gorge et des éruptions cutanées avec ou sans cloques, s’estompent au bout de 7 à 10 jours.

Si les jeunes enfants sont les plus à risque, les adultes n’en sont pas moins épargnés.

Des parents qui se sentent démunis

Il n’en demeure pas moins que l’expérience vécue par les parents et les enfants est infernale, selon ceux qui ont souhaité la partager. C’était une semaine de terreur absolue , soupire Stephanie Stokes.

Les éruptions cutanées sont d'abord apparues autour de la bouche, sur le dos des mains et les pieds, avant de se propager sur tout le corps, témoigne Stephanie Stokes. Photo : Gracieuseté Stephanie Stokes

Son fils de moins de deux ans est actuellement en voie de rétablissement, après des jours de frustration et d’agitation, durant lesquels aucun remède ne parvenait à le calmer, laisse-t-elle tomber.

Il y a une semaine, le fils de Nadia Cayouette, âgé de trois ans et demi, a également commencé à développer des symptômes qui s’apparentent à ceux de la maladie. À son retour d’une journée passée à l’extérieur avec son père, elle constate des boutons sur sa peau et une fièvre qui s’installe.

Sa première réflexion l’amène à penser qu’il s’agit d’un coup de chaleur. Mais l’apparition de cas à la garderie de son fils au cours des jours suivants invalide rapidement cette hypothèse. Finalement, c’était vraiment mains-pieds-bouche , poursuit-elle, bien qu’elle ne puisse pas affirmer avec certitude où son fils unique a contracté la maladie.

« Honnêtement, c’était la chose la plus difficile à travers laquelle je suis passée en tant que parent. » — Une citation de Nadia Cayouette, mère de Makaï

C’était cruel à regarder , acquiesce-t-elle. Dans le cas de son fils, l’ibuprofène, l’acétaminophène et les crèmes hydratantes ne lui ont pas permis d’arriver au bout de sa souffrance. J’étais dans mon lit, j’étais comme en petite boule et je pleurais , se rappelle Nadia Cayouette.

Une semaine plus tard, néanmoins, la plupart des symptômes ont disparu et le petit se sent mieux.

Levée des restrictions et retour des virus habituels

Si les témoignages de parents inquiets sont nombreux, le Dr Ghislain Lavoie se veut rassurant. Souvent, ce n’est pas une grosse fièvre. Et souvent, les éruptions cutanées ne vont pas nécessairement gratter ou être trop douloureuses. Pour la grande majorité, les enfants sont relativement bien , tempère-t-il.

« Ils ont peut-être un petit mal de gorge, ils vont peut-être manger un petit peu moins. Il faut s’assurer simplement qu’ils sont bien hydratés. » — Une citation de Dr Ghislain Lavoie, médecin de famille à Dieppe

De fait, pour la plupart des infections virales, la déshydratation est la cause principale des hospitalisations chez les enfants, met-il en garde.

Dans une réponse envoyée par courriel, la santé publique de la province n’a pas été en mesure de nous transmettre des données sur le nombre de cas de la maladie mains-pieds-bouche.

Bien que la maladie de la main, du pied et de la bouche soit considérée comme une maladie infantile contagieuse courante et qu'elle puisse se transmettre facilement entre enfants dans un environnement proche, il n'est pas obligatoire de signaler les cas à un médecin régional de la santé , écrit Valerie Kilfoil, directrice des communications du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

En Nouvelle-Écosse, le médecin-hygiéniste en chef a répondu en conférence de presse que la maladie reçoit probablement plus d’attention car de plus en plus de personnes se font dépister pour la variole simienne, dont certains symptômes sont apparentés.

Pas d’isolement obligatoire

Les personnes infectées ne sont pas requises de s'isoler. La santé publique recommande toutefois que les enfants demeurent à la maison s’ils sont malades.

Faut-il éviter d’envoyer son enfant à la garderie? Pas nécessairement. S’il y a déjà des cas et que l’enfant se sent bien, il n’y pas de raisons de l’isoler à la maison, selon Dr Lavoie. Tout de même, il suggère aux parents d’aviser l’établissement pour connaître l’état de la situation avant de prendre sa décision.

Il conseille également de rester à l’écart des personnes vulnérables durant toute la période de contagiosité de sept jours.