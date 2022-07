Des camps de vacances ferment au Québec à cause de la hausse des cas de COVID-19

Le Camp Ouareau, qui accueille plus de 150 campeuses, dans Lanaudière, doit renvoyer toutes les filles chez elles, au grand dam de sa directrice, Jacqui Raill, dans un courriel aux parents, envoyé lundi.

Elle leur demande de venir chercher les jeunes, ce mardi. Le camp rouvrira le 13 juillet.

« Nous sommes extrêmement tristes d'en arriver là », écrit-elle, après la découverte de sept cas de COVID-19 au camp. « Cette décision n'a pas été prise à la légère ».

La saison venait tout juste de débuter, la semaine dernière, et des parents avaient planifié leur été en fonction du séjour de leur enfant au camp de vacances.

Sept cas, ça me paraît peu pour fermer un camp , déplore Emmanuelle, qui doit réorganiser sa journée pour aller chercher ses filles à Notre-Dame-de-la-Merci.

Je trouve ça super dommage. Ça leur permet de quitter la ville. Elles sont obligées de revenir cinq jours plus tôt que prévu , ajoute-t-elle.

« Mes filles gèrent déjà la COVID depuis deux ans. Elles ont porté le masque en classe, fait l'école à la maison, mis de côté leur vie sociale et leurs activités parascolaires. Elles avaient enfin la possibilité de prendre l'air et s'amuser avec des amies... »

Durant la pandémie, les camps de vacances ont été fermés à l'été 2020 et certains n'ont pas ouvert leurs portes à l'été 2021.

Le Camp Ouareau propose plusieurs activités de plein air à de jeunes filles francophones et anglophones, dans un environnement bilingue.

La mère rappelle que, pendant ce temps, il y a des personnes qui s'entassent dans les restaurants et dans les salles de spectacle .

Elle juge la situation complètement ridicule et la décision déraisonnable , alors que la quasi-totalité des mesures sanitaires sont levées au Québec. En ce qui concerne les camps, les règles ne sont pas claires , dit-elle.

Dans son courriel aux parents, la propriétaire écrit que la décision de fermer le camp a été prise suite aux conseils de notre direction locale de la santé publique . Or, la santé publique de Lanaudière affirme qu'elle n'a pas fait cette recommandation.

Nous avons été informés de la fermeture du camp , indique la porte-parole du CISSS de Lanaudière, Pascale Lamy. La fermeture complète du Camp Ouareau demeure une décision qui revient à l'administration du camp.

Il n'y a pas de règle clairement établie pour décider d'une fermeture à cause d'une éclosion, constate le directeur général de l'Association des camps du Québec, Éric Beauchemin.

L'Association des camps du Québec déplore au moins une autre fermeture, mais ne veut pas révéler l'endroit. Un recensement est en cours pour savoir s'il y a d'autres situations semblables.

Lundi, Éric Beauchemin a sollicité une rencontre avec la santé publique nationale pour clarifier les règles.

« On a déjà vécu les éclosions de gastro-entérite, avant que la COVID existe. C’est possible de maintenir les opérations dans un contexte comme celui-là. Il faut voir avec la santé publique jusqu’à quel point et quelle est la marge de manœuvre. »