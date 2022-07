Des aurores boréales dans le ciel de la région

Les amateurs d’astronomie ont d’ailleurs été servis la nuit dernière alors qu’un phénomène de grande intensité a pu être observé à l'œil nu dans le ciel des secteurs situés au nord du 48e parallèle.

Selon l’astrophotographe Stéphane Simard, il est rare qu’un tel phénomène puisse être observé sans télescope. Cela risque de se produire de nouveau au cours des prochains jours.

On prédit que d’ici deux jours, ce soir [lundi] ou demain [mardi], il faut être aux aguets. On prévoit un Kp5, c’est une échelle [pour catégoriser les aurores boréales] qui va jusqu’à neuf degrés et à cinq, ça en vaut la peine. On pourrait avoir un phénomène intéressant. Et la bonne nouvelle, c’est que le soleil a un cycle de 11 ans et on s’en va vers ce qu’on appelle un maximum solaire , a expliqué l’astrophotographe.

L’apparition d’aurores boréales risque ainsi d’augmenter avec les années. On devrait avoir énormément de taches solaires. Taches solaires, c’est synonyme d’éruptions à la surface du Soleil et d’aurores boréales pour nous qui sommes sur la terre , a conclu le spécialiste.

Avec les informations de Mélanie Patry