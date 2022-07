Blessé lors de l’effondrement de leur terrasse, un couple réginois demande des comptes

Le 22 juin 2020, la terrasse surélevée de Koroush Khandehroo et Mahshad Khaniki, deux résidents de Regina, s'est effondrée sous leurs pieds. Le couple exige maintenant que le constructeur et le promoteur assument leurs responsabilités.

Pendant près de cinq ans, le couple Khandehroo a considéré leur terrasse du deuxième étage comme une oasis de paix. C'est d'ailleurs cette terrasse surélevée, donnant sur un étang et un terrain de golf, qui les avait convaincus d'acheter la demeure.

Or, tout a basculé le 22 juin 2020.

Alors que le couple s'apprêtait à y boire un café, la terrasse s'est détachée de la maison, tombant sous eux. Le couple a fait une chute d'environ trois mètres et a atterri sur le patio en pierre, sous une table, des chaises et une base de parasol.

Chargement de l’image Mahshad Khaniki gardera des séquelles permanentes de cet accident. (archives) Photo : Koroush Khandehroo

M. Khandehroo est parvenu à se dégager en rampant, mais sa femme, blessée, est restée coincée.

Une fois les secours arrivés, Mahshad Khaniki a été transportée en ambulance à l'hôpital Pasqua où elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour une fracture du talon et de la cheville.

Un an plus tard, une évaluation par un kinésithérapeute a déterminé qu'elle aurait une perte de mouvement permanente et probablement une démarche altérée à vie .

Le constructeur et le promoteur mis en cause

Le constructeur et le promoteur immobilier, Pacesetter New Homes et Pacesetter Homes (Regina), sont pointés du doigt dans cette affaire.

Le couple Khandehroo a fait appel à un avocat pour poursuivre l'entreprise afin d'obtenir, entre autres, des dommages-intérêts pour douleur, souffrance, invalidité et blessures psychologiques, ainsi que pour perte de revenu, frais médicaux et dommages-intérêts punitifs.

La déclaration, déposée à la Cour du Banc de la Reine le 3 novembre 2020, allègue que Pacesetter n'a pas obtenu les permis ou les inspections nécessaires et a fait preuve de négligence en utilisant des clous ordinaires pour fixer la terrasse.

Pacesetter indique avoir fait preuve d'un soin raisonnable conforme à la norme attendue d'un constructeur de maisons raisonnablement prudent et nie toute négligence.

Selon un document déposé par l’entreprise, les propriétaires n'auraient peut-être pas entretenu la terrasse ou y auraient installé trop de meubles. Pacesetter soulève aussi des doutes sur la responsabilité des sous-traitants.

Chargement de l’image Pacesetter New Homes s'est assuré de sécuriser les terrasses des maisons voisines à celle du couple Khandehroo. (archives) Photo : Koroush Khandehroo

En juillet 2021, Pacesetter a ajouté Duaco Construction à la poursuite en tierce partie, déclarant que l'entreprise était responsable de l'encadrement et de la construction de la terrasse.

Selon le document judiciaire, Duaco Construction n'a pas réussi à fixer correctement la terrasse et n'a pas fait preuve d'un soin, d'une compétence et d'une diligence raisonnables.

Pacesetter a également ajouté la Ville de Regina comme tierce partie, mais a ensuite abandonné l'action en mai 2022 sans frais et conformément à un accord conclu entre les parties .

La Ville de Regina n'a pas voulu divulguer les termes de cet accord ni préciser s'il s'agissait d'un règlement financier.

Duaco Construction n’a pas donné suite pour l’instant à une demande d’entrevue. L'entreprise n'a pas encore déposé de déclaration de défense.

Une attente et une épreuve pour la famille

En attendant une décision judiciaire, M. Khandehroo affirme que sa femme a été traumatisée par la chute. Elle a décidé de déménager à Toronto pour rejoindre leurs fils jumeaux, étudiants à l'Université de Waterloo.

M. Khandehroo souligne qu’il aime son travail d'enseignant à l'Université de Regina, mais qu'il en a assez de vivre seul dans la ville. Sa femme ne veut pas revenir à cause des souvenirs horribles de l'accident.

Koroush Khandehroo espère maintenant une résolution du conflit et une forme de reconnaissance.

Avec les informations de Bonnie Allen