Le pdg d’Énergie NB quitte ses fonctions, d'importants changements à l'horizon

Il sera remplacé de façon intérimaire par Lori Clark, l’actuelle vice-présidente à l’Exploitation.

Chargement de l’image Lori Clark prend la tête d'Énergie NB jusqu'à la nomination d'un nouveau pdg (archives). Photo : CBC/Roger Cosman

Une « transformation importante »

Le président du conseil d’administration Charles V. Firlotte croit qu’Énergie NB doit entreprendre une transformation importante de l'organisation .

Nous sommes confrontés à des défis sans précédent avec une crise énergétique mondiale qui accroît la pression sur les coûts et exacerbe des niveaux d'endettement déjà excessifs; des réglementations fédérales pressantes pour l'élimination progressive des combustibles fossiles; et un besoin d'aider les Néo-Brunswickois à adopter rapidement des solutions énergétiques plus vertes , dit-il dans une déclaration écrite.

La firme Price Waterhouse Canada a été embauchée pour mener un examen stratégique. L’objectif est notamment d’identifier des moyens d’optimiser la structure et les coûts et de respecter les obligations liées à la dette. La société de la Couronne cherche aussi à trouver des solutions de rechange pour mieux répondre aux besoins en électricité des Néo-Brunswickois.

À la recherche d’un nouveau pdg

Keith Cronkhite avait été nommé à la tête d’Énergie NB en mars 2020. Depuis, il a notamment participé à la modernisation de la Loi sur l'électricité.

Le conseil d’administration cherche désormais son prochain pdg . Le processus pourrait prendre plusieurs mois.