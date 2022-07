COVID-19 : accélération attendue de la transmission dans les prochaines semaines en C.-B.

Selon les experts indépendants du BC COVID-19 Modelling Group, elle est déjà en train d’émerger , même s’il est difficile de prévoir sa gravité.

Ce qui est certain, c’est que la troisième vague entraînée par [les sous-variants] BA.4 et BA.5 d’Omicron est là et que les niveaux de risques devraient encore augmenter au cours du prochain mois , écrit le groupe sur la plateforme Twitter.

Un propos qui fait écho à celui de l’administratrice en chef de la santé publique fédérale.

Il est raisonnable de s’attendre à une hausse du nombre de cas au cours des prochaines semaines en raison d’une augmentation de la proportion des sous-variants BA.4 et BA.5 , indiquait Theresa Tam dans une déclaration publiée en ligne jeudi dernier.

Ce n’est pas fini , déclare pour sa part le médecin spécialisé en épidémiologie et directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Brian Conway, qui se refuse à utiliser le terme de vague . Pour moi, on est passés à l’endémie.

Pas de dose de rappel pour 1,3 million de personnes

D'après le docteur Conway, il ne fait pas de doute que le vaccin protège moins bien contre les deux nouveaux sous-variants issus d’Omicron.

On espère avoir à l’automne des vaccins ciblés contre ces nouveaux variants, dit-il. En attendant, on sait que ça prend trois doses pour être protégé de façon raisonnable contre [ceux-ci].

Chargement de l’image Le ministre de la Santé, Adrian Dix, encourage les personnes ne l'ayant pas encore fait de prendre leurs doses de rappel du vaccin contre la COVID-19. Photo : Mike McArthur/ CBC

Selon le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, 1,3 million de Britanno-Colombiens n’ont cependant toujours pas reçu cette dose de rappel. Prenez-la, prenez-la maintenant , a-t-il conseillé lundi lors d’un point de presse.

Pour l’instant, la province n’envisage pas d’imposer à nouveau des restrictions sanitaires comme celles levées en mars, dont l’obligation du port du masque dans les lieux intérieurs publics.

Aucune option n’est exclue , précise toutefois le ministre.

Système de santé fragile, abstention élevée

Questionné sur la capacité du système de santé de résister à une énième vague cet été, alors que les travailleurs sont épuisés et que de nombreux services dans la province doivent fermer sporadiquement en raison de pénuries de personnel, Adrian Dix répond être confiant.

« Je pense que oui, le système est prêt, même si ça va être difficile. » — Une citation de Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

Plus de 16 000 employés étaient en congé maladie la semaine dernière, a indiqué le ministre, un nombre près de deux fois plus élevé que la normale qui suggère une transmission accrue de la COVID-19 dans la communauté.

Les autorités sanitaires ne communiquent plus aussi régulièrement qu’avant les données liées à la pandémie.

Chaque semaine, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique rend public le nombre d’hospitalisations dues à la COVID-19, mais les autres informations sont moins régulièrement publiées.

En date du jeudi 30 juin, 273 personnes atteintes de la maladie recevaient des soins à l’hôpital, le même nombre que la semaine précédente, dont 32 aux soins intensifs.

Dix-sept personnes ont perdu la vie en raison de complications dues à la maladie entre le 19 et le 25 juin, les dernières données disponibles.

Le nombre de nouvelles infections mesurées grâce au test PCR n’a pas été dévoilé depuis le 25 juin.

Cette donnée ne tient de toute façon pas compte de la vaste majorité des contaminations, qui sont détectées grâce à des tests antigéniques rapides effectués à la maison.

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny et Adjata Camara