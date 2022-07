Québec 21 fait la cour au parti du maire Marchand, croit Claude Villeneuve

Le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec, Claude Villeneuve, voit des signes évidents de rapprochement entre Québec 21 et le parti du maire Bruno Marchand, Québec forte et fière (QFF). Un rapprochement qui, à l’entendre parler, pourrait se traduire par le maintien de Québec 21 au sein du comité exécutif et par l’exclusion de son parti, Québec d’abord.