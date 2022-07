De nombreux spectacles gratuits à Montréal complètement cirque

En plus des spectacles présentés en salle et des géants d’acier de 16 mètres de haut qui accueilleront des performances de haute voltige , le festival Montréal complètement cirque s’installera également sur la rue Saint-Denis, dans le Quartier latin, du 7 au 17 juillet. Des activités sont aussi prévues dans sept autres arrondissements montréalais.

Pour l’occasion, un espace a été créé sur la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine : la place Pasteur. Des acrobates s’y produiront chaque jour entre 17 h 30 et 23 h. Dans le communiqué, on prévient que tout peut y arriver. On précise qu’une table à pique-nique pourrait devenir une scène ou qu’un fil de fer se transformer en une piste improvisée.

Un bar temporaire, le Cirque’Easy, y est aussi installé. On encourage les gens à s’y asseoir pour siroter un verre et s’y faire surprendre par une prestation acrobatique surprise.

Chargement de l’image La place Pasteur est un espace créé sur la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine. Photo : Montréal complètement cirque

Sur la même place, un parcours permettra aux jeunes et aux adultes d’essayer le trapèze et le trampoline.

Sur Saint-Denis, entre Sherbrooke et Maisonneuve, plus d’une trentaine de prestations sont prévues chaque jour, réparties dans quatre lieux spécialement aménagés. La Grande tablée est une scène en forme de table, l’arche Émery servira de support aux prestations aériennes de cirque, un espace clownesque se tiendra sur la piste de bas de côte et la piste Saint-Denis, en face du théâtre du même nom, accueillera des performances plus conceptuelles.

Les arts circassiens voyagent dans les arrondissements

Outre Ville-Marie, six arrondissements montréalais accueilleront des prestations de cirque : Pointe-aux-Trembles / Rivière-des-Prairies, Verdun, Saint-Léonard, Saint-Laurent, Anjou et Outremont.

Deux troupes européennes monteront sur la scène du théâtre de Verdure du parc La Fontaine, qui vient de rouvrir dans Le Plateau-Mont-Royal après huit ans de travaux. Le 8 juillet, la troupe française Art Move Concept proposera Exit et, le 13 juillet, la troupe italienne Compagnia Blucinque offrira Vertigine di Giulietta.

Du cirque social

Des artistes de cirque de Montréal présenteront le Carnaval de cirque social, le 10 juillet, sur la rue Émery, dans le Quartier latin. Cet événement mettra notamment en valeur des jeunes qui participent à Cirque hors piste, un organisme qui permet aux jeunes ayant un parcours de vie marginalisé de s’exprimer par les arts du cirque.

Cette programmation extérieure gratuite s’ajoute aux deux représentations quotidiennes que donneront le Cirque Éloize, Les 7 Doigts et Machine de Cirque sur les trois géants installés aux Jardins Gamelin, à l’Esplanade PVM et au parc Vinet, près du marché Atwater.

Plusieurs autres spectacles payants annoncés en mai dernier se tiendront aussi à la TOHU.