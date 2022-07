Une motion sur un code vestimentaire divise des élus municipaux ontariens

C'est une tempête de médias sociaux. C'est assez divisé , s'est défendu le conseiller Nathan Colquhoun.

C'est en camisole et portant un chapeau qu'il a participé à une réunion du conseil municipal le 27 juin au cours de laquelle ses collègues et lui-même ont débattu d'une motion demandant l'adoption d'une tenue professionnelle pour le prochain conseil municipal qui sera élu cet automne.

D'autres conseils municipaux ont des politiques de ce genre , a soutenu le conseiller Bill Dennis, qui a présenté la motion.

Pour lui, une tenue de style professionnel montrerait du respect pour le personnel et les délégations qui se présentent au conseil.

Je crois qu'il faut s'attendre à ce que les personnes qui jouent un rôle de leadership s'habillent de façon professionnelle et aient une apparence respectueuse en milieu de travail , a expliqué l'élu municipal. C'est tout simplement du bon sens, puisque nous sommes responsables des affaires de la Ville, et à ce titre, ce sont des réunions d'affaires et donc l'exigence d'avoir une tenue professionnelle ne devrait choquer personne.

Pas un reflet des décisions

Pour sa part, Nathan Colquhoun dit vouloir représenter les membres du public.

Je ne suis pas quelqu'un de rebelle. Je constate simplement que le conseil municipal est composé d'un large groupe de personnes, et essayer de le rendre plus monotone n'aide personne , a-t-il indiqué.

« Nous n'avons pas besoin de porter un costume pour prendre de bonnes décisions pour la ville. » — Une citation de Nathan Colquhoun, conseiller municipal à Sarnia

Lors de la réunion du 27 juin, Nathan Colquhoun a demandé à Bill Dennis s'il était irrespectueux. Ce dernier lui a rétorqué que sa tenue n'était pas appropriée et lui a demandé à Colquhoun s'il la porterait lors d'un entretien d'embauche. M. Colquhoun lui a répondu en riant qu'il le ferait.

Un conseil divisé

Les deux parties ont reçu le soutien d'autres membres du conseil municipal.

Pour Mike Stark, la motion a tout son sens alors que Margaret Bird a voté contre considérant qu'elle pourrait avoir des conséquences différentes pour les hommes et pour les femmes.

Une observation approuvée par Brian White pour qui établir un code vestimentaire pourrait signifier une exclusion des personnes qui n'adhèrent pas à la norme culturelle.

Je pense que la définition est en train de changer. Est-ce que cela manque de respect à notre histoire ? Je ne le pense pas. Je pense que c'est à nous de décider , a précisé M. White.

La motion a été rejetée.

Nathan Colquhoun a par ailleurs indiqué qu'il envisageait de se présenter comme maire aux prochaines élections municipales.

Avec des informations de CBC