Le Summer Game Done Quick récolte 3 M$ pour Médecins sans frontières

L’événement de sprint vidéo (speedrun) Summer Game Done Quick (SGDQ) a frappé fort lors de son retour en présentiel. Les joueuses et joueurs participants ont permis de récolter 3 millions de dollars américains (3,9 millions de dollars canadiens), un montant qui sera remis à l’organisme Médecins sans frontières.

Les 134 courses rapides à l’horaire se sont tenues à Bloomington, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, du 26 juin au 3 juillet dernier. Il s’agissait du premier marathon en présentiel pour l’organisation depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L’objectif de ces courses est de terminer le plus rapidement possible des jeux vidéo, que ce soit des titres récents ou des classiques.

Pour arriver à leurs fins, les personnes participantes profitent habituellement de bogues de développement, d’attaques secrètes ainsi que de combinaisons sur la manette et autres trucs afin de gagner de la vitesse.

En tout, 42 000 dons ont été effectués, pour un total de 3,01 millions de dollars américains (3,9 millions de dollars canadiens). Ce montant est un peu moins élevé que celui récolté lors du dernier événement Awesome Game Done Quick (AGDQ), tenu en ligne en janvier 2022 et ayant permis de remettre 3,4 millions de dollars américains (4,4 millions de dollars canadiens) à la fondation Prevent Cancer.

Des courses qui attirent l’attention

Parmi les parcours les plus notoires, on compte une course combinée de Super Mario All-Stars et Super Mario World en moins de 12 minutes, effectuée en mode coopératif par, entre autres, SethBling et IsoFrieze.

Le jeu Kirby and the Forgotten Land, la plus récente aventure de la boule rose de Nintendo, a pour sa part été terminé en 40 minutes.

Deux courses rapides du jeu Elden Ring, réputé pour être particulièrement difficile, étaient à l’horaire. Le joueur Hyp3rsomniac prévoyait terminer le jeu en 4 minutes 2 secondes, mais n’a réussi qu’un compteur de 33 minutes 58 secondes, ce qui reste un exploit.

D’autres sprints vidéo, comme Doom Eternal, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Donkey Kong Country 2 ont été tenus lors de l’événement, et peuvent être vus sur la chaîne YouTube de Game Done Quick.  (Nouvelle fenêtre)

Game Done Quick donne rendez-vous aux adeptes de sprint vidéo le 21 août prochain pour Frame Fatales, un événement de sprints vidéo, qui regroupe cette fois-ci des coureuses et dont les recettes sont remises au Fonds Malala, du nom de la militante pakistanaise du droit des femmes Malala Yousafzai.