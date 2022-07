Le Collège des médecins affirme qu’il faut améliorer la qualité de l’air à Rouyn-Noranda

« Les données scientifiques sont claires. On doit rapidement mettre en place des mesures pour assurer une meilleure qualité de l’air. La santé des citoyens de Rouyn-Noranda est primordiale. » — Une citation de Le Collège des médecins sur la plateforme Twitter

Les données scientifiques sont claires  (Nouvelle fenêtre)

Dans la lettre ouverte signée par les médecins de l’Abitibi-Témiscamingue, les professionnels de la santé demandent au premier ministre François Legault un retour aux mêmes normes que l’ensemble du Québec pour l’exposition aux contaminants atmosphériques .

La Dre Marie-Pier Lemieux, médecin de famille à Rouyn-Noranda et rédactrice de cette lettre ouverte, demande à Québec d'exiger auprès de la Fonderie Horne le respect des normes québécoises sur les contaminants.

Ce qu'on veut, c'est atteindre la norme et les normes qui sont jugées sécuritaires par le ministère de l'Environnement et qui ne sont actuellement pas en vigueur à Rouyn-Noranda. La majorité des commentaires que je reçois, c'est des remerciements pour l'implication, puis d'avoir quelqu'un qui se lève pour porter cette voix-là parce que plusieurs de mes collègues sont inquiets , mentionnait la Dre Lemieux sur nos ondes ce matin (lundi).

Outre l’arsenic, plusieurs autres métaux lourds sont aussi rejetés dans l'air, dont le plomb et le cadmium.

Ces derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer des actions plus rapides pour réduire les émissions de polluants en raison des impacts sur la santé de population, mais également pour l'attractivité et l’économie régionale.

Des données publiées récemment indiquent que les taux de cancers du poumon et de maladies pulmonaires obstructives chroniques sont plus élevés à Rouyn-Noranda qu'ailleurs et que l'espérance de vie y est moins élevée.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, doit rencontrer la presse à Rouyn-Noranda ce mercredi.