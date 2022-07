Saison mitigée pour les pêcheurs de crabe nord-côtiers

Le directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, Jean-René Boucher, dresse un portrait mitigé de la saison durant laquelle les prix au débarquement ont chuté de 7,50 $ à 6 $ la livre.

« Le bilan financier est globalement positif, mais est loin de ce à quoi on s’attendait » — Une citation de Jean-René Boucher, directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16

Des espoirs trompés par l’inflation

L’embargo russe et la baisse de la population du crabe de l’Alaska laissaient entrevoir une saison faste pour les pêcheurs de l’Atlantique québécois. Selon Jean-René Boucher, l’industrie a de la difficulté à vendre les prises. Il soutient que l'inflation, qui serait en cause, a simultanément accéléré la pêche et ralenti les exportations.

Chargement de l’image Jean-René Boucher, directeur général de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 explique que l’industrie a de la difficulté à vendre les prises. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La hausse du coût du pétrole a incité les pêcheurs à réduire leur temps en mer. Bien que la saison finisse le 10 juillet et que les quotas aient augmenté de 15,4 % par rapport à l’année passée à 2 251 tonnes, les pêcheurs ont levé leurs dernières cages dans la semaine du 21 juin. Des pêcheurs qui pouvaient des fois étirer leur quota pour accommoder leurs acheteurs, avec le coût du carburant, ne faisaient pas exprès pour pêcher le plus longtemps possible , explique M. Boucher.

Cet empressement s’est toutefois buté à des exportations qui sont au ralenti. Le marché américain en particulier, qui compte pour 90 % des exportations du crabe des neiges, est particulièrement décevant.

« Ça montre que le modèle de vente de nos industriels est peut-être passé date. » — Une citation de Jean-René Boucher, directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone16