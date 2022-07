Poutine ordonne la poursuite de l’offensive russe

Le président russe Vladimir Poutine a félicité lundi les troupes russes pour leur conquête de la région de Louhansk et leur a ordonné de poursuivre leur offensive dans l’est de l’Ukraine, où la province de Donetsk demeure en partie aux mains des forces ukrainiennes.

Les forces russes doivent mener à bien leurs missions selon les plans déjà approuvés , a déclaré le maître du Kremlin lors d'un entretien avec son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, qui était retransmis à la télévision. J'espère que dans leurs secteurs tout se passera comme cela s'est passé à Louhansk .

Après que M. Choïgou eut reconfirmé que l'opération russe à Lyssytchansk s'est achevée dimanche, M. Poutine a déclaré que les unités militaires qui ont pris part aux hostilités actives et ont remporté le succès, la victoire [à Louhansk] devraient se reposer, augmenter leurs capacités de combat .

L’état-major ukrainien a confirmé dimanche que ses combattants se sont retirés de Lyssytchansk, ville jumelle de Sievierodonestk, elle-même tombée aux mains de l’armée russe une semaine plus tôt après d’intenses combats. Les deux villes formaient le dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la province.

M. Poutine a aussi annoncé que deux de ses généraux responsables de l’offensive dans Louhansk, Alexandre Lapine et Essedoulla Abatchev, seront faits Héros de Russie pour le rôle qu’ils y ont joué. Les deux hommes lui ont rendu compte du cours pris par l'exécution de leurs missions et leurs propositions pour la suite des opérations offensives .

Chargement de l’image Le président russe Vladimir Poutine fixe son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'un entretien diffusé lundi à la télévision. Photo : Reuters / Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

Le président russe n’a évidemment pas divulgué les détails de ses plans, mais l'état-major ukrainien a indiqué que les forces russes concentraient désormais leurs efforts vers une ligne reliant Siversk à Bakhmout dans la région de Donetsk. L'armée russe a également intensifié ses bombardements des principaux bastions ukrainiens de Sloviansk et de Kramatorsk.

En entrevue à la BBC, le gouverneur de Louhansk, Sergueï Gaïdaï, a affirmé que des combats sont toujours en cours dans deux minuscules villages de sa province, Bilohorivka et Novokostiantynivka, mais a reconnu que le prochain objectif de la Russie est de s’emparer de la région de Donetsk .

Le gouverneur a expliqué à Associated Press que les derniers défenseurs de Lyssytchansk auraient pu tenir encore quelques semaines, mais qu’il importait d’éviter qu’ils soient encerclés. Nous avons réussi à effectuer un retrait centralisé et à évacuer tous les blessés. Nous avons repris tout le matériel, donc à partir de ce moment-là, le retrait s'est bien organisé , a-t-il fait valoir.

Chargement de l’image Des résidents de Siversk font la file pour acheter de la nourriture, le 3 juillet. Photo : Getty Images / AFP/GENYA SAVILOV

Un haut responsable de la république prorusse de Louhansk, Vitali Kiseliev, a confirmé que les forces de Moscou avançaient désormais depuis deux directions vers Siversk, sur le chemin de Sloviansk et de Kramatorsk. Il s’agit d’une toute petite municipalité qui comptait à peine plus de 10 000 habitants avant que Moscou ne déclenche la guerre, le 24 février.

La bataille du Donbass est entrée dans une nouvelle phase. L'armée ukrainienne a installé une nouvelle ligne de défense [la barrière Siversk-Bakhmout] et continue à tenir des forteresses clés de la région de Donetsk , a aussi commenté sur Twitter un correspondant du Kyiv Independent spécialisé dans les questions de défense, Illia Ponomarenko.

Dans son discours vidéo nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis que les forces ukrainiennes se battraient pour récupérer le terrain perdu dans la région de Louhansk.

« Si le commandement de notre armée retire des gens de certains points du front où l'ennemi a la plus grande supériorité de feu, en particulier cela s'applique à Lyssytchansk, cela ne signifie qu'une chose : nous reviendrons grâce à notre tactique, grâce à l'augmentation de la fourniture d'armes modernes. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine