Les corps de deux jeunes portés disparus à Terre-Neuve sont repêchés des eaux

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada à Bay St. George a annoncé dimanche que le corps d’un jeune de 17 ans qui s’est noyé samedi à McKay's, une petite communauté de l’ouest de Terre-Neuve, a été récupéré et transporté au bureau du médecin légiste en chef.

La GRC explique dans un communiqué publié samedi que le jeune homme originaire de l'extérieur de la province avait subitement disparu sous l’eau sans refaire surface tandis qu’il se baignait avec un ami dans un lieu appelé Cow Pond.

D'autres personnes qui se baignaient dans les environs ont tenté de le retrouver et ont appelé les secours. La GRC et des pompiers locaux sont intervenus sur les lieux, ainsi que l'équipe de recherche et de sauvetage de Barachois.

Les recherches se sont poursuivies au cours de la nuit, puis, dimanche, des plongeurs de la GRC ont récupéré le corps.

Une autre disparition dans la région de Saint-Jean

Une adolescente de 19 ans qui a aussi été portée disparue dans les eaux en fin de semaine, dans le parc Rotary Sunshine à Portugal Cove-St. Philip's, dans l’est de Terre-Neuve, a été retrouvée morte.

Son corps a été récupéré tard samedi matin.

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve, des pompiers de Portugal Cove-St. Philip's et de Saint-Jean et deux équipes de secouristes ont participé aux recherches.

Les autorités n'ont pas fait de commentaire en fin de semaine sur les causes de la mort de l’adolescente. Sa mort a été signalée au bureau du médecin légiste en chef et l'enquête se poursuit.