Une quarantaine de ménages toujours sans logis à Sherbrooke

En date du 1er juillet, 54 foyers étaient inscrits auprès de la Ville pour obtenir de l'aide au logement. Depuis, neuf de ces ménages se sont trouvé un toit.

L'année dernière, on était à 45 ménages le 1er juillet, c'est donc une augmentation assez importante , affirme la conseillère municipale du district des Quatre-Saisons et responsable du dossier de l'habitation à la Ville de Sherbrooke, Joanie Bellerose.

Mme Bellerose précise que 34 personnes seules figurent sur la liste des autorités municipales pour obtenir un hébergement temporaire. Donc ça touche majoritairement des personnes seules de 65 ans et moins , ajoute-t-elle.

La conseillère municipale indique que deux familles de sept personnes, ainsi que des familles monoparentales, se cherchent également toujours une habitation.