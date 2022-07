La pression s’accentue pour la création d’un registre des loyers à Trois-Rivières

Les instigateurs font valoir que le taux d’inoccupation des logements n’a jamais été aussi bas sur le territoire et que les prix des loyers ont grimpé en flèche. Dans une invitation créée sur Facebook, les Trifluviens sont invités à se réunir à 18 h au parc Champlain et à assister au conseil municipal qui débute à 19 h.

Plusieurs organismes de Trois-Rivières (Regroupement des organismes d' ÉPA de la Mauricie, InfoLogis Mauricie, COMSEP , BAIL-Mauricie et plusieurs autres) demandent à la Ville de Trois-Rivières de créer un registre des prix des logements à Trois-Rivières , peut-on lire dans la description de l’événement.

Les élus devraient discuter de la création d’un registre des loyers mardi soir. Le conseiller municipal du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, compte déposer un projet de règlement en ce sens.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Pierre-Luc Fortin a déclaré qu’il croit avoir l’appui de la majorité des élus. La réaction des collègues, sur le fond, est assez favorable. Peut-être qu’il y a des questionnements sur comment on va mettre ça en place et sur la forme, mais ça, on va y arriver, pour moi, c’est pas tellement compliqué , a-t-il expliqué.

Selon lui, il va de soi que les prix des logements devraient être publics. On a un moyen qu’on peut mettre en place, puis je pense que ça va aider nos citoyens.

Il n’existe actuellement aucun registre des prix des logements au Québec.