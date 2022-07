Lac-Brome abandonne l’idée d’un référendum sur l'hébergement à court terme

La municipalité dit avoir pris cette décision en raison des coûts importants que représente la tenue d'un référendum. Un comité sera plutôt créé pour émettre des recommandations sur la question.

Des citoyens se réjouissent de la création d'un tel comité, selon Chantal Brodeur du comité Vigilance Lac-Brome. Travailler en collaboration avec la population et les élus, c'est la bonne façon de faire. On a hâte de voir au prochain conseil de ville en début de semaine quels seront les critères d'admission. On va travailler main dans la main , dit-elle.

À lire aussi : L’hébergement à court terme divise à Lac-Brome

En mai dernier, 370 résidents ont réclamé un référendum alors qu'un minimum de 218 signatures était exigé.

Ils s'opposaient à un nouveau règlement qui aurait permis la location de type Airbnb sur tout le territoire de Lac-Brome.

Des locateurs dénonçaient aussi l’obligation d’avoir un terrain de 1500 mètres carrés ou plus pour pouvoir louer sa propriété pendant une courte durée.