Une exposition à Amherstburg pour sensibiliser à l’art canadien

L'exposition intitulée Group of Seven : Not Formed in a Day présente une série de peintures et de lithographies des membres du Groupe des sept.

Elle est organisée en partenariat entre la librairie River d'Amherstburg et Art Windsor-Essex, anciennement connue comme la Galerie d'art de Windsor.

Pour le propriétaire de la librairie River, il s'agit de découvrir la quintessence de l'art canadien.

Ce sont les artistes qui ont vraiment créé le premier style artistique canadien , explique Richard Peddie.

Le Groupe des sept s'est formé en 1920. Il est composé de Franklin Carmichael, Lawren Harris, A. Y. Jackson, Frank Johnston, Arthur Lismer, J. E. H. MacDonald et Frederick Varley.

Chargement de l’image Lac Maligne, Parc Jasper par Lawren Stewart Harris, 1925, lithographie offset sur papier. Photo : Soumise par Art Windsor-Essex

Leurs oeuvres picturales représentant la splendeur des paysages canadiens sont reconnaissables notamment à leurs couleurs vives. L'exposition présente également des réalisations moins connues du public comme des estampes, des lithographies et des gravures sur bois.

Pour Art Windsor-Essex à qui appartient les oeuvres, l'initiative vise à faire la promotion de la collection du musée de Windsor dans le comté d'Essex.

Le fait que nous amenions notre collection dans le comté comme nous ne l'avons jamais fait auparavant est un événement important , indique Jennifer Matotek, directrice générale d'Art Windsor Essex.

L'exposition a lieu dans l'espace Hole in the Wall situé au-dessus de la librairie River sur la rue Richmond à Amherstburg.

Elle est ouverte au public tous les jours de midi à 17 h jusqu'au 10 juillet.

Avec des informations de CBC