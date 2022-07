Inflation : des besoins criants en vue de la rentrée scolaire

Depuis 16 ans, la Fondation épaule des familles de la région et c'est la première fois qu'on voit autant de besoins dans nos écoles , indique Christian Vachon. On voit une hausse et une crise qui sont importantes , précise-t-il.

Le coût de la vie

Selon M. Vachon, la crise sanitaire et l'inflation ont fragilisé plusieurs familles. On voit des familles qui normalement on n'aide pas , explique-t-il.

Chargement de l’image Christian Vachon, fondateur. Photo : Radio-Canada

La Fondation parraine jusqu'à 1400 enfants dans 183 écoles de l'Estrie. On planifie l'achat des vêtements pour la rentrée scolaire, le matériel scolaire et les activités que les enfants vont faire dans la prochaine année , dit-il. Christian Vachon assure que les achats sont faits localement, ce qui contribue à l'économie locale.

« Avec l'augmentation des coûts de la vie, la Fondation doit maintenant investir entre 200$ et 400$ de plus par année par enfant. C'est énorme. » — Une citation de Christian Vachon

L'établissement demande l'aide des entreprises de la région pour qu'elles soutiennent financièrement les actions que la Fondation a ciblées dans les écoles, en vue de l'automne prochain.

Souvent, les entreprises ont pignon sur rue près des écoles et même elles embauchent les parents [des enfants]. Elles ont un intérêt particulier à s'investir dans leur communauté , soutient le créateur de la Fondation.

La Fondation Christian Vachon fournit des vêtements, des repas, du matériel scolaire et permet aux enfants de milieux vulnérables de participer à des activités sportives et culturelles.