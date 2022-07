Des résidents s’opposent à deux projets de développement en zone humide

Le panneau a été installé sur une propriété privée située sur la route 26, à l'est de la route 21 du comté de Grey.

Katherine Holmes, membre de Friends of Silver Creek Wetland [Amis de la zone humide Silver Creek, traduction libre], un groupe d’activistes environnementaux, a déclaré dimanche que le groupe veut attirer l'attention sur l'impact que les développements Bridgewater on Georgian Bay et Huntingwood Trails, auront sur Silver Creek et sa plaine inondable.

Les membres du groupe ont aussi manifesté lors de la fête du Canada.

Nous avons fait cela pour sensibiliser et faire savoir aux promoteurs, à la Ville de Collingwood et au gouvernement de l'Ontario que nous allons continuer à nous battre , a déclaré Mme Holmes.

Il y a beaucoup de terrains à développer. Je ne pense pas que l'un d'entre nous soit opposé au développement, car de toute évidence, le logement abordable est devenu un problème. Pour moi, la densification est plus logique à Collingwood. Il y a un condominium qui est en construction à Collingwood en ce moment même. Pourquoi n'y en aurait-il pas plus?

Mme Holmes, qui a déménagé de Toronto à Collingwood, a déclaré que la zone humide est importante pour la prévention des inondations et la biodiversité.

Au bout du compte, c'est une zone humide. Et la zone environnante ne devrait pas être développée car elle alimente la zone humide , a-t-elle déclaré.

L'Office de protection de la nature de la vallée de Nottawasaga indique sur son site Web que le complexe de terres humides de Silver Creek est une zone humide qui a été jugée d'importance provinciale. Il se compose d'une forêt marécageuse, d'un marécage de taillis et d'un marais.

Selon le site Web de la ville, le lotissement Bridgewater serait situé au nord de l'autoroute 26 Ouest, délimité par le boulevard Bartlett et le boulevard Princeton Shores. Le promoteur - Consulate Development Group, basé à Mississauga - propose de construire un lotissement de 655 unités d'habitation au total, soit 539 maisons en rangée, toutes de trois étages, et 116 appartements dans un immeuble de quatre étages. Le plan impliquerait un rezonage.

De son côté, le promoteur Huntingwood Trails (Collingwood) Ltd. prévoit de construire un lotissement au sud de l'autoroute 26 Ouest, mais le projet fait l'objet d'un appel devant le Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire.

Selon le site Web de la ville, le lotissement de Huntingwood Trails serait situé sur 21 hectares de la propriété 5 promenade Silver Creek, entre le lotissement de condos Silver Glen Preserve à l'est et le lotissement Forest à l'ouest. Le promoteur propose de construire 100 lots, soit 86 logements individuels et 14 logements jumelés.

Le Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire a prévu 25 jours d'audiences qui doivent commencer le 8 août pour déterminer le sort du lotissement Huntingwood Trails.

Friends of Silver Creek Wetland a organisé une pétition en ligne contre les projets d'aménagement qui a recueilli plus de 30 000 signatures. La pétition demande au gouvernement de l'Ontario et à la Ville d'arrêter les projets et de protéger définitivement la zone humide contre tout développement.

La dernière zone humide côtière intacte du sud de la baie Georgienne est menacée comme jamais auparavant par un développement excessif et effréné , peut-on lire dans la pétition.