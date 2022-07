L’Outaouais s’illustre aux championnats canadiens de karaté à Saint-Jean

Le dojo Larouche Karaté était représenté par 10 athlètes. Le groupe a ramené huit médailles à la maison.

Du lot, Lily-Rose Nolet a eu son mot à dire avec la conquête de deux médailles d’or chez les 68 kilogrammes et plus : une chez les moins de 21 ans et une autre chez les seniors.

La première journée s’est déroulée exactement comme je le voulais. Le lendemain, mon corps était fatigué. J’ai perdu un combat, mais j’étais forte mentalement. J’ai pu me rendre en finale et l’emporter , a résumé celle qui s’est illustrée en Égypte il y a moins d’un mois, avec une médaille d’argent.

Chargement de l’image À la mi-juin, Lily-Rose Nolet a quitté l'Égypte avec quatre victoires et une médaille (archives). Photo : gracieuseté

Son entraîneur, Sensei Rock Guindon, ne cesse d’être impressionné par les prouesses de sa protégée, qui avait également bien performé aux championnats canadiens en février dernier.

Lily-Rose continue sur sa lancée depuis le début de l’année. Elle devrait terminer probablement athlète par excellence du championnat canadien.

Chargement de l’image Sensei Rock Guindon est fier de tous ses athlètes (archives). Photo : Radio-Canada / Ismaël SY

Deux Gatinoises s'affrontent en finale

Toujours chez les séniors, dans la catégorie des 55 kg, on a eu droit à un affrontement en finale opposant deux Gatinoises.

Finalement, Hana Furumoto-Deshaies, du dojo Larouche Karaté de Gatineau, est finalement sortie victorieuse de son duel très serré face à Megan Rochette.

Je me sens super bien. Je ne m’attendais à rien d’autre que la médaille d’or. Ça peut sonner arrogant, [mais ce n’est pas le cas]. C’est seulement parce que j’y croyais vraiment.

Chargement de l’image Hana Furumoto-Deshaies est une habituée de la plus haute marche du podium. Photo : tirée de Facebook/Larouche Karaté

C’était la première fois que les deux s’affrontaient. Il y avait beaucoup d’expérience sur ce tatami. Pour Hana, ça solidifie encore plus sa place sur l’échiquier au niveau national pour participer à d’autres tournois l’année prochaine , a mentionné Rock Guindon au sujet de celle qu’il considère comme étant la leader du groupe.

Les trois enfants de la famille Béland étaient également en action. Le plus jeune de la famille, Antoine, a terminé 5e en combat. Sa grande sœur, Simonne, a pris la neuvième place en kata individuel. Finalement, l’aîné, François-Xavier, a savouré la médaille d’or en kata d’équipe avec ses coéquipiers.

Chargement de l’image François-Xavier Béland (en avant, à droite) célèbre sa victoire avec ses partenaires. Photo : tirée de Facebook/Karaté Canada

Tous ces karatékas profiteront d’un moment de répit avant de reprendre l’entraînement, et par la suite, les compétitions.

Avec les informations d’Ismaël Sy