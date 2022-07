Sensibiliser les usagers du lac Magog une bouée à la fois

C'est un beau secteur, c’est calme, c'est paisible et on aimerait le conserver comme ça , mentionne une riveraine du lac Magog, Patricia Guekjian. La protection de ce plan d'eau est un combat de longue date pour certains résidents et leurs actions commencent à porter fruit.

La prolifération d'espèces aquatiques envahissantes telles que le myriophylle à épis, l'érosion des berges ou la vitesse sont des enjeux qui impactent les usagers du petit lac. L'eau, le lac, la baie, elle appartient à tout le monde. Des fois on dit : ‘’Oh vous les riverains, on sait bien!’’ Ce n'est pas les riverains, c’est tous les Québécois, c'est tout le monde. Ça nous appartient à tout le monde , mentionne Mme Guekjian.

Aujourd'hui, l'APLM veut sensibiliser et éduquer. La présence du myriophylle en particulier s'est développée dans le secteur, de par des conduites inadéquates des gens, souvent par ignorance, surtout pas par mauvaise intention , explique l'administrateur de l’APLM, Robert Goyette.

Pour éviter cela, l'association a installé plusieurs bouées indiquant des zones à risque. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une information qui est assez uniforme pour que les gens puissent essayer de distinguer qu'est-ce qui est une zone dangereuse ou à éviter et qu'est-ce qui est une zone utilitaire , explique M. Goyette.

« Toute l'intention qui est derrière cela, c'est de sensibiliser les gens, puis de les informer, où ils peuvent prendre l'information, et déjà on constate des résultats directement sur le terrain de commentaires de gens qui ont vu les bouées. » — Une citation de Robert Goyette, administrateur de l'Association pour la préservation du lac Magog

Certains citoyens connaissent déjà l'enjeu. On est conscients. Les utilisateurs du lac, on a pas le choix de respecter la nature et les autres utilisateurs aussi qui sont sur l'eau aujourd'hui , mentionne un plaisancier rencontré au hasard dimanche. Toutefois, de nombreuses personnes ignorent ces problèmes. Honnêtement je ne me suis pas plus informé que ça sur ce sujet-là. Je viens juste ici pour me faire du fun, me baigner et faire du wake. Ça ressemble à ça , mentionne un autre usager du lac.

