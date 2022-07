Leur vol annulé, 22 scouts québécois patientent 24 heures à l’aéroport de Vancouver

Les 19 adolescents âgés de 13 à 17 ans et trois animateurs venus du quartier Cap-Rouge, à Québec, devaient arriver à Whitehorse samedi soir, mais de 11 h samedi matin jusqu’à dimanche après-midi, ils ont été coincés à l’aéroport de Vancouver.

Le groupe dit avoir été informé par Air Canada qu’il n’y avait pas d’hôtel à Vancouver capable de les héberger pendant la nuit, mais que si jamais ils en trouvaient un eux-mêmes, ils pourraient s’adresser à la compagnie pour demander un remboursement des frais d’hébergement. Les scouts semblaient toutefois peu probables de dénicher un hôtel capable de les héberger, comme il était tard le soir.

« Étant des scouts, on a campé dans un terminal. On a dormi tant bien que mal sous les grosses lumières et les appels des différents vols. Ce n’était pas la meilleure nuit du monde et n'ayant pas tous nos bagages, certains avaient leur sac de couchage et d'autres juste des tapis de sol. » — Une citation de Charles Babin, animateur du 72e groupe de scouts de Cap-Rouge

En se réveillant dimanche, ils ont su qu’ils allaient devoir attendre jusqu’à mercredi avant de pouvoir prendre l’avion vers Whitehorse.

Dimanche après-midi, Air Canada a pu transférer le groupe vers un hôtel de Vancouver.

Nous sommes en contact régulier avec ce groupe et ils sont [inscrits au] prochain vol avec le nombre de sièges requis, soit le 6 juillet. Entre-temps, nous avons pu leur procurer l'hébergement jusqu'à la date prévue de leur vol , écrit la compagnie dans un courriel.

Comme leur retour du Yukon est toujours prévu à la même date, le 10 juillet, leur voyage qui devait durer neuf jours sera écourté de moitié. Pour éviter de perdre tout ce temps, le groupe songe à louer des véhicules pour faire un voyage en Colombie-Britannique.

Le Yukon devait être un voyage de rêve que les adolescents ont préparé depuis des années avec de nombreuses collectes de fonds.

« On est des jeunes entre 13 et 17 ans, puis depuis qu'on a 6 ans, on nous dit qu'on va avoir un grand voyage. Puis là, ça faisait trois ans à trier des canettes, puis à faire du bénévolat. On a amassé 37 000 $, et puis tout est en train un peu de tomber à l'eau. » — Une citation de Sam Tessier, 16 ans, membre du 72e groupe de scouts de Cap-Rouge

Chargement de l’image Sam Tessier, 16 ans, est parmi les 19 jeunes qui ont été coincés à l'aéroport de Vancouver dans la nuit de samedi à dimanche. Photo : Radio-Canada

Charles Babin, pour sa part, trouve que la débrouillardise qui caractérise les scouts leur a bien servi.

« Je pense que l’esprit de groupe est quand même bien. On se connaît bien. On est là pour l’aventure, les scouts, alors c’est une sorte d’aventure. On essaie de les garder motiver, puis de leur montrer qu’on apprend en faisant des choses qui n’arrivent pas comme on veut. Mais c’est sûr que c’est un peu plate d’être pris à cause de problèmes administratifs de grosses compagnies. » — Une citation de Charles Babin, animateur du 72e groupe de scouts de Cap-Rouge

Air Canada a annoncé mercredi dernier l’annulation de milliers de vols cet été. L’annulation du vol vers Whitehorse toutefois n'en faisait pas partie.

D’après les informations de Catherine Dib