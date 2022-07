Prix de l’essence et petites municipalités : que faire?

La montée du prix de l’essence fait grandement jaser à travers le pays au cours des derniers mois. En Ontario, le premier ministre Doug Ford a allégé la taxe sur l’essence de 5,7 cents le litre . Au Québec, des municipalités de la MRC de Papineau demandent aux gouvernements provincial et fédéral de réglementer le prix des carburants.

Les maires et mairesses de ces municipalités tentent ainsi de donner un peu d’air à leurs résidents, mais aussi aux municipalités.

Le prix du carburant a un impact direct sur leurs finances. Par exemple, cela pourrait avoir pour effet que la réfection des routes en été et le déménagement hivernal coûtent plus cher, comme l’explique le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière.

Ça va avoir un impact indirect sur le contribuable, car soit on devra trouver des surplus, soit on devra augmenter les taxes.

Jusqu’ici, le premier ministre québécois François Legault a affirmé qu'il ne comptait pas toucher au prix de l’essence. Il l’a répété à quelques reprises, notamment lors des mois de mars et de mai.

« Les municipalités, on doit avoir un équilibre budgétaire. Là, ce sera négatif. Il faudra aller chercher un surplus ou refiler la facture aux contribuables. » — Une citation de Jean-René Carrière, maire de Saint-André-Avellin

Le prix de l’essence préoccupe les gens en milieu urbain et en milieu rural. Mais M. Carrière soulève un point qui est un autre enjeu pour des municipalités comme la sienne.

On n’a pas de transport collectif, et on doit se déplacer. Si c’est un besoin essentiel, il faut aller vers d’autres régions [ou] d’autres municipalités.

Il ajoute que des citoyens lui ont déjà fait part de leur décision de modifier leur façon de vivre .

Le maire continue de souhaiter que les revendications des municipalités de Papineau, et des autres au Québec, finiront par faire la différence auprès des élus provinciaux et fédéraux.

Avec les informations de Fiona Collienne